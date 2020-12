MotoE, ufficiale: Gresini conferma Ferrari e arriva Mantovani

La Coppa del mondo MotoE si prepara alla terza stagione della sua storia e la griglia di partenza del 2021 continua a prendere forma. Stavolta è il team Trentino Gresini ad annunciare la propria line-up per il prossimo anno, con l’obiettivo di tornare a conquistare il titolo, ottenuto nell’anno di esordio della categoria interamente elettrica.

Incaricati di riportare la Energica Ego Corsa di Gresini davanti a tutti sarà ancora una volta Matteo Ferrari. Il campione del mondo 2019, che nel 2020 non è riuscito a difendere il titolo, vestirà per il terzo anno consecutivo i colori del team Trentino Gresini. Nel 2021 però, Ferrari condividerà il box con Andrea Mantovani. Il pilota di Ferrara arriva al mondiale direttamente dal CIV ed esordirà così nella categoria elettrica. Potremo vedere i due piloti in pista a marzo, in occasione dei test che si svolgeranno a Jerez de la Frontera nelle sessioni dal 2 al 4 e dal 29 al 31 marzo.

Matteo Ferrari commenta la rinnovata fiducia con il team Trentino Gresini: “Il 2021 sarà il mio terzo anno nel team Gresini, con cui sono stato protagonista in tutte e due le edizioni della Coppa del mondo MotoE. La vittoria nel 2019 e il titolo di vice campione nel 2020 sono risultati importanti, soprattutto se consideriamo che la categoria era nuova per tutti. Ho affrontato la sfida sapendo che mi sarei dovuto adattare velocemente ad un nuovo modo di guidare e, grazie al contributo di tutte le persone che mi circondano, sono riuscito a trovare lo stile e la velocità necessaria per essere sempre protagonista”.

“L’esperienza fin qui accumulata mi fa guardare al futuro con fiducia nelle mie capacità, anche quando cambierò categoria e dovrò adattarmi nuovamente a moto diverse. Il mio obiettivo e quello del team è confermare il livello di prestazioni che insieme abbiamo dimostrato fino a qui. Ringrazio Fausto Gresini per avermi dato l’opportunità di mettermi in gioco e affrontare con successo la sfida in MotoE che mi ha permesso di crescere ancora”.

Andrea Mantovani è entusiasta della nuova avventura: “Sono molto felice di prendere parte nel 2021 a questo Campionato. Sarà un’esperienza completamente nuova già che io fino ad oggi ho pilotato esclusivamente moto a motore termico. C’è tanta curiosità di scoprire il mondo elettrico, sia a livello di potenza che di stile di guida. Sarà senza dubbio un anno costruttivo con la speranza di potermi divertire e crescere tanto durante la stagione. Il mio ringraziamento va a Fausto Gresini e a tutti gli sponsor per avermi dato questa grande opportunità”.

Il team manager, Fausto Gresini, è soddisfatto della propria line-up: “Questa categoria continua a sorprendere per competitività e spettacolarità e siamo felici di essere al via di questa nuova stagione con l’obiettivo di essere ancora protagonisti. Nel 2020 abbiamo sfiorato il titolo e ce la siamo giocata fino all’ultima gara: l’idea è ripeterci nel 2021 e con Matteo sono sicuro che ci riusciremo. Voglio dare il benvenuto ad Andrea, giovane italiano e con tanta voglia di fare bene e noi faremo di tutto per metterlo nelle condizioni giuste”.