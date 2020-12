F1, Abu Dhabi, Libere 1: Verstappen si presenta, Lewis si nasconde

Max Verstappen davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi. L'olandese della Red Bull con le gomme soft è arrivato a 1'37"378, un tempo di quattro decimi peggiore rispetto alla FP1 dello scorso anno. Non deve sorprendere visto che il turno si è disputato con un gran caldo: c'erano 39 gradi di asfalto che non si ritrovreanno per la qualifica e la gara.

La notizia, comunque, è che Max è riuscito a mettere il muso della sua RB16 davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas staccato di appena 34 millesimi a parità di mescola. Il finlandese ha ottenuto la sua prestazione molto prima rispetto al pilota Red Bull, mentre il rientrante Lewis Hamilton figura solo al quinto posto: l'inglese ha perso molto tempo nel box a causa di un problema ai freni anteriori che ha richiesto la sostituzione della pompa, visto che la vettura risultava leggermente frenata anche in rettilineo.

L'epta-campione ha lasciato 1"3 alla vetta: non ha mai cercato un tempo quando è tornato in pista, preferendo lavorare per la gara solo con gomme hard, ma sono diversi quelli che hanno sollevato dei dubbi sull'effettivo recupero dell'inglese dopo la positività al COVID-19 che lo aveva costretto a saltare il GP di Sakhir.

E così al terzo posto troviamo Esteban Ocon con la Renault: il giovane francese prosegue l'onda positiva dopo il secondo posto in Bahrain, anche se il distacco dai primi due è di oltre un secondo.

Daniel Ricciardo non figura nella tabella dei tempi: l'australiano ha dovuto parcheggiare la sua Renault fra la curva 10 e 11 per un problema tecnico alla R.S.20 dopo appena tre giri. La monoposto è stata recuperata ai box e i tecnici di Enstone hanno potuto iniziare la riparazione della "giallona" per un problema di pressione della benzina.

Alexander Albon è quarto con 1'38"547: è stato incaricato di provare il fondo della Red Bull tagliato e senza gli slot come è previsto per il prossimo anno per contribuire alla riduzione del carico aerodinamico stimato in circa il 10%. Solo negli ultimi 25 minuti l'anglo-thailandese ha potuto tornare alla RB16 in versione standard per lavorare in funzione del weekend di gara nel quale dovrà difendere la sua posizione nel team: è incappato in un testacoda con le gomme soft appena montate e la ha spiattellate. Si spiega il margine da Max di 1"1 più netto del solito.

Seguono le Racing Point con Lance Stroll, sesto, davanti a Sergio Perez per un decimo. Il vincitore di Sakhir dovrà partire dal fondo della griglia a causa della sostituzione del motore, del turbo e della MGU-H. Dietro alle Mercedes rosa ci sono le AlphaTauri di Daniil Kvyat che ha preceduto Pierre Gasly: il francese era arrivato più in alto ma si è vist togliere il tempo che valeva una quinta piazza dopo un largo all'ultima curva.

La top 10 è stata completata da un ottimo Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo: il finlandese è risultato il miglior pilota motorizzato Ferrari con la C39, mentre Robert Kubica, sulla vettura di Antonio Giovinazzi, ha svolto un lavoro differenziato pagando otto decimi da Iceman.

La Ferrari non sembra a suo agio anche se ha svolto delle prove comparative: Charles Leclerc ha girato con l'estrattore 2021, nel quale le paratie verticali sono state sollevate di 50 millimetri rispetto al piano di riferimento. Nel retrotreno della SF1000 è stato cosparso del flo wiz per visualizzare i flussi e misurare con i sensori la perdita di carico.

Sebastian Vettel, invece, si è dedicato a prova aerodinamiche a inizio sessione: sulla Rossa del tedesco è stato montato un rastrello di sensori dietro alle ruote posteriori per indagare la qualità della scia. Sta di fatto che il monegasco è solo 12esimo dietro anche alla McLaren del futuro compagno di squadra, Carlos Sainz, mentre Sebastian Vettel è 14esimo anche alle spalle di Lando Norris. La SF1000 non è parsa affatto brillante, ma sembra un cantiere in continua evoluzione.

George Russell costretto a tornare sulla Williams è 16esimo: l'inglesino ha rifilato sei decimi al compagno di squafdra Nicolas Latifi staccato di sei decimi.

Positivo il debutto di Mick Schumacher sulla Haas: il campione della F2 ha svolto tutto il programma che la squadra americana gli aveva destinato. Schumi jr, infatti, con la non irrestistibile VF-20 si è messo alle spalle Pietro Fittipaldi non particolarmente a suo agio. Il brasiliano lascia 2"8 al suo giovane compagno di team: troppo per un pilota che ha comunque messo insieme 24 giri.