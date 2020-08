Moto3, Stiria, Libere 2: zampata di Suzuki, Arbolino terzo

Tatsuki Suzuki ha risposto alla grande nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria. Dopo essere rimasto indietro nella FP1 di questa mattina, nel pomeriggio il "giapporiccionese" ha issato la sua Honda della SIC58 Squadra Corse davanti a tutti proprio sotto alla bandiera a scacchi con un crono di 1'36"398.

Nonostante un drittone nel finale alla curva 4, anche Gabriel Rodrigo ha fatto un balzo importante in avanti, chiudendo secondo con la Honda del Gresini Racing, a soli 11 millesimi dalla vetta.

Solo Honda nelle prime quattro posizioni, perché in terza c'è il migliore degli italiani, che è Tony Arbolino per i colori della Rivacold Snipers, mentre in quarta è la volta di John McPhee della Petronas Sprinta Racing.

Solo quinta, dunque, la prima delle KTM, che è quella del leader iridato Albert Arenas, ma va detto che lo spagnolo paga solo 160 millesimi. 17 più indietro c'è l'altro spagnolo Jaume Masia, pure lui lungo nella ghiaia della curva 4 con la Honda del Leopard Racing.

Con il crono di questa mattina Celestino Vietti è invece rimasto in cima alla classifica cumulativa, ma il portacolori dello Sky Racing Team VR46 si è dovuto accontentare del settimo tempo nel turno pomeridiano, precedendo Filip Salac, Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba, che hanno completato la top 10.

Sfortunato Andrea Migno, perché pur essendo in 11esima posizione al momento si ritrova fuori dalla top 14 cumulativa che varrebbe la Q2 diretta. E non è un dettaglio da poco, visto che le previsioni per domani parlano di una possibilità di pioggia in mattinata.

Sarebbero dentro invece Raul Fernandez e Dennis Foggia, che occupano rispettivamente l'11esima e la 12esima posizione. Ma anche Darryn Binder e Deniz Oncu, nonostante nel pomeriggio non siano andati oltre al 20esimo e 21esimo tempo, ma forti di un buon tempo ottenuto stamani.

Tra quelli che al momento dovranno passare dalla Q1 spicca anche il nome del giapponese Ai Ogura, oltre a quello di tanti italiani: tra questi ci sono anche Romano Fenati e Niccolò Antonelli, che hanno chiuso rispettivamente 17esimo e 19esimo. Attardati poi anche Stefano Nepa, Davide Pizzoli e Riccardo Rossi.

