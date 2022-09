Romano Fenati riparte ancora dalla Moto3 con lo Snipers Team

Carica lettore audio

La carriera nel Motomondiale di Romano Fenati è stata davvero come le montagne russe. Un continuo susseguirsi di imprese e vittorie, alle quali però sono seguite sempre delle battute d'arresto spesso anche pesanti.

Prima la rottura con la VR46, poi il terremoto di Misano, quando nel 2018 tirò la leva del freno a Stefano Manzi durante la gara della Moto2. Un polverone dal quale comunque aveva saputo rialzarsi, tornando in Moto3 e riassaporando ancora la vittoria. L'ultimo stop è stato quello di quest'anno, quando Luca Boscoscuro e la Speed Up hanno deciso di interrompere il rapporto dopo appena sei gare e 7 punti raccolti nella classe di mezzo, non vedendo una progressione nel percorso dell'ascolano.

A tendergli la mano è stata nuovamente la famiglia Cecchini, che lo accoglierà nello Snipers Team per la terza volta nella sua carriera, anche se per Fenati vorrà dire ripartire ancora dalla Moto3, per quella che sarà addirittura la sua decima stagione nella classe entrante.

"Siamo contenti di riabbracciare Romano nella famiglia Snipers. Siamo sicuri che il suo talento e la sua esperienza aiuteranno il team intero ad accrescere il suo valore. Veniamo entrambi da una stagione delicata nella quale nessuno dei due, per motivi diversi, ha centrato i propri obiettivi. La voglia di rivincita ci guiderà sicuramente nella nuova avventura. Bentornato Romano!", ha detto il team principal Mirko Cecchini.

"Sono felice di tornare dalla famiglia Cecchini, qui sono stato vice campione del mondo e ci siamo divertiti molto in quegli anni. Non ho aspettative se non quelle di tornare in un clima sereno e limpido all’interno del box dove possiamo lavorare al meglio", ha aggiunto Romano Fenati, che nella sua lunga esperienza in Moto3 può vantare 13 successi e 7 pole position.