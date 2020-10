Moto3, Le Mans, Libere 1: Migno vola sul bagnato

La pioggia è stata la grande protagonista della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di classe Moto3, innescando un grande numero di cadute (16), che fortunatamente si sono risolte senza particolari conseguenze per i protagonisti.

La buona notizia è che davanti a tutti si è issato Andrea Migno, fresco di annuncio del passaggio alla Rivacold Snipers nel 2021. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 è stato il solo capace di infrangere il muro dell'1'55" con il suo 1'54"810.

E' stato invece un turno piuttosto complicato per il suo compagno di squadra Celestino Vietti, che è finito ruote all'aria per ben due volte, prima alla curva 4 e poi alla curva 6, e si ritrova in 18esima posizione.

Alle spalle di Migno ci sono i protagonisti del Mondiale, perché secondo a 407 c'è lo scozzese John McPhee con la Honda della Petronas Sprinta Racing, seguito da Albert Arenas, con entrambi che vorrano riscattare il disastro del ritiro di Barcellona.

Quarto tempo per il ceco Filip Salac, che ha nella sua scia Augusto Fernandez, anche lui caduto alla curva 10. Continuando a scorrere la classifica troviamo il tandem spagnolo composto da Jaume Masia e Sergio Garcia, mentre ottavo c'è Stefano Nepa, che ha vissuto un grande brivido nel finale.

Il pilota del Team Aspar è stato vittima di un brutto highside alla curva 2 e Carlos Tatay lo ha evitato veramente per un soffio, mantenendo davvero il sangue freddo per non investirlo.

A terra alla curva 4 nelle primissime fasi c'è finito anche Romano Fenati, 11esimo con la sua Husqvarna, alle spalle anche dei due giapponesi Yuki Kunii e Kaito Toba. Il quadro dei 14 che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa con Alonso Lopez, Jason Dupasquier, caduto per ben due volte, e Barry Baltus.

Al momento quindi sarebbe costretto a passare dalla Q1 il leader iridato Ai Ogura, scivolato alla curva 4, mentre tanti italiani come Dennis Foggia, Tony Arbolino (caduto alla curva 3), Niccolò Antonelli (anche lui giù alla 3), Riccardo Rossi e Davide Pizzoli, oltre al già citato Vietti.

Da segnalare il ritorno nella SIC58 Squadra Corse di Tatsuki Suzuki: il "giapporiccionese" ha saltato la seconda gara di Misano e quella di Barcellona per un infortunio al polso e stamattina ha completato solo un giro. Pomeriggio deciderà poi se completare il weekend o cedere la sua Honda allo spagnolo Josito Garcia.