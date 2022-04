Moto2 | Canet operato per la frattura del radio, ma spera per Jerez

Carica lettore audio

Aron Canet era in testa alla gara della Moto2 al Gran Premio del Portogallo, nella quale era partito dalla pole position, quando improvvisamente la pioggia ha iniziato a cadere sul circuito di Portimao, innescando una carambola che ha coinvolto ben nove piloti alla curva 2. Il più colpito è stato il valenciano del team FlexBox HP 40, che ha subito una frattura della mano sinistra, per la quale ha dovuto subire un intervento chirurgico.

Come riportato dalla squadra di Sito Pons, lo spagnolo è partito per Barcellona domenica pomeriggio, e questo lunedì si è sottoposto con successo ad un intervento chirurgico sulla frattura intra-articolare dell'epifisi distale del radio sinistro.

L'operazione è stata effettuata dal dottor Xavier Mir e dalla sua equipe, che hanno effettuato una riduzione percutanea ed un fissaggio interno con viti di compressione. Il pilota FlexBox HP 40 rimarrà in ospedale per 24 ore presso l'Ospedale Universitario Dexeus e inizierà la fisioterapia in 48 ore.

Secondo il comunicato, sarà il periodo di recupero che determinerà la partecipazione di Canet al Gran Premio di Spagna, che si svolgerà questo fine settimana al circuito di Jerez de la Frontera.

Per il pilota valenciano, quella di Portimao è stata la seconda caduta consecutiva mentre si trovava in testa alla gara, dato che la stessa cosa gli è successa quindici giorni fa ad Austin. Cosa che gli ha causato un calo significativo nella classifica generale, nalla quale ora è quinto con 49 punti, 41 punti dietro il leader Celestino Vietti. Canet cercherà di mantenere le sue possibilità di lottare per il campionato prendendo parte alla gara di questo fine settimana, altrimenti il terzo zero consecutivo potrebbe avere un impatto pesante sulle sue chance.