Moto2 | Pons Racing lascia il Mondiale dopo 42 anni!

Sito Pons e Pons Racing hanno trascorso 42 stagioni nel Campionato del Mondo MotoGP e dalla prossima non saranno presenti nella categoria intermedia del campionato. Pons Racing lascia la categoria con una decisione ponderata e lo fa con grande soddisfazione per il buon lavoro svolto.

In questi anni di Moto2, il team è stato uno dei protagonisti del campionato e da esso sono passati i migliori piloti che oggi gareggiano in MotoGP: Pol e Aleix Espargaro, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Alex Rins e Augusto Fernandez. Senza dubbio, Pons Racing ha contribuito allo sviluppo di tutti loro e insieme hanno ottenuto grandi successi.

Ma la storia di Pons Racing va molto più indietro nel tempo, a partire dai due titoli mondiali conquistati dallo stesso Sito Pons nel 1988 e nel 1989. Nel 1992 è passato alla 500cc al fianco di Alex Criville, che ha ottenuto la prima vittoria di un pilota spagnolo nella categoria.

Pons riuscì a far sì che la sua squadra fosse l'ultima a vincere il titolo a squadre, battendo i team ufficiali. Tra tutti i suoi piloti, gli spagnoli Alex Criville, Alberto Puig, Carlos Checa, oltre a Alex Barros, Loris Capirossi, Max Biaggi, Troy Bayliss e Tohru Ukawa.

Nella seconda fase nella categoria intermedia, Pons Racing è stata l'ultima squadra ad ottenere la vittoria nell'ormai defunta classe 250cc con Hector Barbera, e nel 2013 ha raggiunto il successo vincendo il titolo della Moto2 con Pol Espargaro, aggiungendo altri due titoli mondiali a squadre, oltre a due titoli nella Coppa del Mondo MotoE con Jordi Torres, nel 2020 e 2021.

Con oltre 230 podi e 71 vittorie nel suo palmares, Pons Racing ora ha deciso di fare un passo indietro. A partire dal 2024, gli slot del Pons Racing diventeranno di proprietà del team MT Helmets - MSi, oggi impegnato nella categoria Moto3. La squadra di proprietà di Teo Martín garantirà la continuità della maggior parte dello staff di Pons Racing, una delle premesse perché questa acquisizione avvenisse.

Sergio Garcia, Pons Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"A volte bisogna prendere certe decisioni e credo che sia arrivato il momento di chiudere questo periodo di grande successo che abbiamo vissuto con la squadra. Dal mio punto di vista di pilota, sono 42 anni di campionato e quando abbiamo fatto il progetto sapevamo di voler essere una squadra protagonista e stagione dopo stagione abbiamo sempre lottato tra i migliori", ha detto Sito Pons.

"Il nostro periodo in MotoGP è stato di grande successo, così come gli anni in Moto2. Sono orgoglioso di aver contribuito allo sviluppo della carriera sportiva di tutti questi piloti e che alcuni di loro siano ancora oggi protagonisti in MotoGP".

"L'impegno di Pons Racing è sempre stato quello di sostenere i piloti spagnoli e di fungere da trampolino di lancio per loro in MotoGP e lo abbiamo fatto, fornendo loro i migliori strumenti per raggiungere i migliori risultati e formandoli sia professionalmente che personalmente".

"Non posso dimenticare tutti gli sponsor che hanno fatto parte della squadra. Ci siamo sempre sentiti supportati e grazie a loro abbiamo potuto realizzare tutti questi progetti. I miei più sinceri ringraziamenti. E anche a tutti i piloti, i meccanici e lo staff del team che hanno dato fiducia a Pons Racing".

"Sono le persone a far funzionare la squadra e noi abbiamo avuto la fortuna di avere i migliori. Voglio anche ringraziare tutta la MotoGP, la Dorna e l'IRTA per il loro costante aiuto e supporto. Ora è il momento di farsi da parte e di affrontare il futuro con ottimismo. Ci vedremo sempre sui circuiti", ha concluso l'ex pilota spagnolo.