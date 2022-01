Gresini presenta le moto per la stagione 2022 di Moto2 e MotoE

Carica lettore audio

Il team Gresini ha aperto le danze delle presentazioni togliendo i veli alla Ducati MotoGP, ma oggi continua a mostrare la sua stagione 2022 svelando il progetto Moto2 e MotoE. La squadra di Faenza ha infatti presentato le moto che scenderanno in pista quest’anno, e che saranno affidate ad Alessandro Zaccone e Filip Salac nella classe intermedia e a Matteo Ferrari e Alessio Finello nel campionato interamente elettrico.

Per quanto riguarda la Moto2, Gresini punta tutto su due esordienti: con Fabio Di Giannantonio passato in MotoGP (sempre con Gresini) e Nicolò Bulega che ha intrapreso l’avventura del mondiale Supersport, la line-up è dunque totalmente rinnovata. Dopo l’esperienza in MotoE con la squadra di Fausto, Alessandro Zaccone approda in Moto2 per la sua prima stagione da titolare. Accanto all’italiano troveremo Filip Salac, che ha maturato diversi anni di esperienza in Moto3, arrivando alla classe di mezzo con un bel carico di conoscenza ed è pronto a continuare il suo percorso di crescita.

Il progetto Gresini abbraccia anche la MotoE: nel 2022 affronterà la sua quarta stagione e lo farà con Matteo Ferrari. Il binomio Ferrari-Gresini è entrato subito nella storia del campionato interamente elettrico, vincendo il primo titolo nel 2019, anno di esordio della coppa del mondo MotoE. L’obiettivo in questa stagione è riconquistare il mondiale e rinnova ancora una volta la fiducia al campione del mondo 2019. Ma Ferrari non sarà solo, condividerà il box con Alessio Finello, che esordisce sulla scena mondiale quest’anno con la Energica del team Gresini.

