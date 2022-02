Moto2 | Augusto Fernández operato al pollice per una frattura

Carica lettore audio

Augusto Fernandez è stato costretto a operarsi a seguito di una frattura del primo metacarpo del pollice sinistro rimediata durante un allenamento. La notizia è stata pubblicata tramite i canali social del suo team Red Bull KTM Ajo, che ha tranquillizzato sulle condizioni del pilota spagnolo.

L’infortunio per il pilota di Madrid mette a rischio la pre-stagione di Moto2. Non sembra essere in dubbio la presenza in griglia per l’avvio della stagione, ma sicuramente non potrà essere al 100% della forma fisica nei test che precedono l’inizio del nuovo campionato 2022, in programma dal 19 al 21 febbraio a Portimao.

L’intervento, effettuato dal Dottor Mir alla Clinica Dexeus di Barcellona, ha avuto esito positivo e il pilota Moto2 resterà in osservazione per le prossime 24 ore. Si sta già iniziando a lavorare sulla riabilitazione e, successivamente, sul recupero per fare in modo che possa essere al via della stagione nelle migliori delle condizioni.