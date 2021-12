MotoGP | VR46: Mooney è il nuovo title sponsor

La lunga telenovela legata al main sponsor del VR46 Racing Team nell'anno del suo debutto in MotoGP ha finalmente trovato una conclusione. Nella giornata di giovedì 30 dicembre, la squadra di Valentino Rossi ha annunciato che sulle carene delle sue Ducati ci sarà il marchio Mooney.

Per ora non sono stati rivelati troppi dettagli sull'accordo, tranne che la squadra si chiamerà Mooney VR46 Racing Team sia in MotoGP che in Moto2, e che il brand della prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments sarà presente sulle Desmosedici GP e sulle tute di Luca Marini e Marco Bezzecchi, ma anche sulle Kalex e sull'abbigliamento di Celestino Vietti e Niccolò Antonelli.

Per avere ulteriori informazioni bisognerà attendere il 3 gennaio, quindi lunedì prossimo. La certezza è che è finalmente terminato il tira e molla con Aramco, la compagnia petrolifera saudita, che era stata inizialmente annunciata come main sponsor della squadra di Tavullia, tramite un accordo con la Tanal Entertainment.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anzi, era stato addirittura il Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud ad annunciare l'approdo della squadra in MotoGP in occasione dell'ufficializzazione della partnership. Tuttavia, nelle settimane e nei mesi successivi sono arrivate a più riprese dall'interno di Aramco.

A quel punto anche il "Dottore" ha iniziato a dribblare le domande, dicendosi solamente certo che la sua squadra sarebbe stata regolarmente al via in MotoGP e che alla fine sarebbe stata una soluzione.

Infatti, Marini e Bezzecchi sono scesi in pista regolarmente nei test di Jerez de la Frontera, anche se quando è stata diffusa la entry list della stagione 2021 il marchio Aramco era già scomparso dal nome del team e compariva solamente la dicitura VR46. Ora però questa lacuna è stata colmata da Mooney.

Che cos'è Mooney?

Mooney è la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments che eredita l’esperienza di due eccellenze in settori differenti ma complementari: SisalPay, nel settore dei pagamenti, e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), nel settore bancario.

Grazie a una rete capillare di oltre 45.000 esercizi convenzionati e completamente integrata con l’ecosistema digitale, Mooney svolge un importante ruolo sociale garantendo alla comunità di accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di operazioni di pagamento - come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche - e servizi, prima disponibili solo nelle filiali bancarie – come prelievi, bonifici e MAV.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images