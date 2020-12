MINI Challenge 2021: al via la decima edizione

Il celebre campionato monomarca MINI Challenge non deluderà i suoi appassionati.

Nonostante le difficoltà dovute al protrarsi dell’emergenza sanitaria che ha colpito duramente il settore automotive e dello sport, causando spesso rinvii o cancellazioni delle manifestazioni sportive, le due protagoniste MINI John Cooper Works Challenge Pro e MINI John Cooper Works Challenge Lite torneranno a sfrecciare in pista nel 2021.

Previsti in calendario ben 6 appuntamenti a fronte dei 5 del 2020.

MINI ha infatti confermato lo stesso format che ha decretato il successo delle precedenti edizioni: sei racing weekend all’interno della programmazione ACI Sport, che vedranno le MINI gareggiare sulle piste dei più celebri circuiti nazionali.

Ogni week-end di gara prevederà due turni di prove libere da 25 minuti l’uno, una sessione di qualifiche di 30 minuti e due gare da 25 minuti + 1 giro ciascuna. Per questa decima stagione consecutiva, al termine di un anno complesso come lo è stato il 2020, MINI Italia rinnova il suo impegno nell’organizzare una delle più avvincenti competizioni del panorama italiano, annunciando inoltre che il MINI Challenge proseguirà per ulteriori tre stagioni, segnale della popolarità e degli ottimi risultati raggiunti dal monomarca.

Confermata anche la seconda edizione della MINI Challenge Academy, dedicata ai piloti under 25 partecipanti nella categoria con vetture MINI John Cooper Works Challenge Lite.

Dopo il grande successo del 2020, il progetto proseguirà, in collaborazione con Promodrive, offrendo ai giovani piloti l’opportunità di vivere un’esperienza formativa completa per tutto l’arco della stagione.

Attraverso lezioni introduttive e sessioni di formazione su tematiche specifiche, ad esempio su come affrontare il momento delicato della partenza, o su come migliorare le prestazioni di guida, i promettenti piloti affineranno il proprio talento per affrontare al meglio la stagione 2021 e acquisiranno le competenze necessarie per poter gareggiare anche in categorie superiori nelle stagioni future.

Insomma, tutto è pronto per questa nuova stagione che sicuramente si riconfermerà ricca di emozioni, adrenalina e tanto divertimento all’insegna del go-kart feeling tipico di MINI.