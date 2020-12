Jorge Lorenzo sorprende cantando in un talent spagnolo

Jorge Lorenzo è arrivato alla finale del programma musicale ‘Mask Singer’ (Il cantante mascherato) cantando canzoni di Julio Iglesias, J Balvin, Dire Straits, El Canto del Loco e Jarabe de Palo. Nella serata conclusiva ha cantato ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti.

Ogni settimana, gli spettatori di Antena 3, il canale spagnolo su cui va in onda il programma, hanno provato a indovinare quali personaggi famosi si nascondessero dietro le maschere che ogni sera calcavano il palco e cantavano. Questi personaggi davano di volta in volta indizi sulla loro identità segreta.

I famosi si celavano dietro maschere di animali ed altri esseri, con il passare delle puntate uno dei favoriti era il Corvo. Anche se il suo nome è circolato in più di un’occasione man mano che dava indizi, nella penultima serata si è pensato che potesse trattarsi proprio di Lorenzo. Inoltre i concorrenti dovevano condividere una foto con un altro personaggio famoso e Jorge ne aveva scelta una con Messi, che i suoi fan hanno rapidamente trovato sul web.

Dei quattro ‘investigatori’ del programma che avrebbero dovuto scoprire le identità, solamente due (javier Calvo e Javoer Ambrossi) avevano scommesso su Jorge Lorenzo, mentre gli altri due (Malu e José Mota) avevano puntato su Fonsi Nieto o su Carlos Sainz padre o figlio.

Le canzoni che ha cantato Jorge Lorenzo (Corvo) in ‘Mask Singer’

Settimana dopo settimana, Jorge Lorenzo ha stupito per la sua voce, mostrando un grande talento musicale con una grande quantità di registri che è stato in grado di fare in maniera più che dignitosa. Ha iniziato con la ritmica ‘Morado’ di J Balvin, tirando poi fuori il suo lato più rock con ‘Walk of life’ dei Dire Straits. Più in avanti ha mostrato la sua sfumatura romantica con ‘Me olvidé de vivir’ di Julio Iglesias, prima di tornare al rock de El Canto del Loco (rock band spagnola) con ‘Besos’. In semifinale si è esibito sulle note di ‘Eso que tu me das’ di Jarabe de Palo, mentre un finale ha cantato ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti in un perfetto italiano per ben due volte: la prima con maschera e la seconda senza.

Gli indizi di Jorge Lorenzo (Corvo) in ‘Mask Singer’

Grazie alle cure di mio padre, è arrivato il giorno in cui ho spiegato le ali e ho spiccato il volo. Da quel momento non ho più smesso di volare

Da piccolo ero molto timido e non mi vedevo in grado di volare solo. Avevo bisogno dei miei genitori e mi sentivo sicuro solamente nel nido

Non sono un corvo come tutti gli altri, mi piace mangiare sushi e paella

Molte volte le mie piume si sono danneggiate, ma non mi sono mai dato per vinto

Le mie ali mi hanno portato a nuovi orizzonti in tutto il mondo. Sì, sempre con la mia macchina fotografica

Non ho ancora incontrato un corvo femmina per volare insieme a lei tutta la vita

Lo ammetto, sono un ribelle. Per questo Corvo le regole sono state scritte per essere infrante quando è necessario

Con me non ci si annoia. Questo becco dorato è in grado di parlare tre lingue

Cantare dietro una maschera sta mettendo le ali al mio grande sogno: avere una carriera da musicista

Sono un uccello libero, ho sempre volato qua e là e molti anni fa ho abbandonato il nido

I corvi sono gli animali più intelligenti e da qui viene la mia passione per la lettura: i miei libri preferiti sono i fumetti

Mi piace trascorrere il mio tempo libero con i miei amici

Il mio becco importante rende il mio profilo molto particolare

Mi prendo molta cura del mio corpo e delle mie ali. Magari la mia armatura è di alluminio, ma i muscoli sono di ferro

Ogni volta che rinnovo il documento d’identità non so cosa scrivere nella sezione ‘professione’: cantante, showman, sportivo, commentatore...

Già da piccolo avevo le idee chiare sul percorso da seguire, ma a volte qualcosa di inaspettato si mette sul tuo cammino e devi trovare un’altra strada

Tutti i percorsi portano alla gloria

Cosa ha detto Jorge Lorenzo dopo essersi tolto la maschera del Corvo in ‘Mask Singer’

“Il corvo femmina? Non c’è fretta – ha dichiarato riferendosi all’indizio dato in cui affermava di essere single – le gaite (strumento musicale tipico) sono state usate perché mio padre è galiziano e la samba ballata è perché ho vinto la mia prima gara in Brasile. Tra l’altro ho anche ballato in qualche celebrazione post-vittoria”.

Si sono chiesti tutti come mai cantasse così bene: “Ho sempre cantato abbastanza bene. Non tanto da essere un professionista, ma lo facevo sempre quando c’erano i karaoke. Quando andavo alle gare in Giappone o in Malesia cantavo sempre al karaoke. Ci sono delle sale, ci andavo con alcune persone del team e cantavamo. Inoltre ogni anno con la festa che organizzavamo con il mio fan club, mettevamo un po’ di musica e mi divertivo a cantare”.

Jorge Lorenzo ha annunciato nel 2019 il ritiro dalle corse dopo una stagione negativa in Honda. Tuttavia, più tardi ha accettato l’offerta di Yamaha per diventare collaudatore nel 2020. Il Coronavirus ha scombinato i piani, impedendogli di completare il programma di test e di disputare la gara di Barcellona da wildcard come inizialmente programmato.

Tra accuse e un risultato negativo negli ultimi test svolti a Portimao, Yamaha ha deciso di non rinnovarlo e di puntare su Cal Crutchlow. Poche settimane fa Jorge Lorenzo aveva affermato di avere un’offerta da parte di Aprilia per continuare ad essere collaudatore, ma l’accordo non è andato in porto.