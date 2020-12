WRC: Dani Sordo ha scelto Borja Rozada come nuovo navigatore

Il punto interrogativo legato al nome del navigatore che nel 2021 siederà accanto a Dani Sordo nel Mondiale Rally è durato solo pochi giorni. Il pilota spagnolo della Hyundai ha infatti scelto chi sarà a indicargli le note nelle gare a cui prenderà parte nel corso del prossimo WRC.

Il nuovo navigatore di Dani Sordo è Borja Rozada. Il 39enne, nato il 16 settembre 1981, siederà al fianco di Dani prendendo il posto che dal novembre 2017 è stato di Carlos Del Barrio.

L'esperto navigatore ha scelto di intraprendere una nuova sfida lavorativa, diventando copilota del promettente paraguaiano Fabrizio Zaldivar nel Mondiale WRC3, quello destinato alle vetture R5, ma per equipaggi privati.

Sordo, per sostituire Del Barrio, si è affidato a un navigatore ancora giovane, ma dal curriculum tutt'altro che vuoto. Rozada è 2 volte campione spagnolo rally nel 2019 e nel 2020 assieme a Pepe Lopez.

Inoltre, Rozada ha preso parte anche ad alcuni eventi del WRC - nella classe WRC2 - navigando il messicano Benito Guerra. Il suo esordio come navigatore risale invece al 1999 accanto a Ismael Franco.

Per Rozada il 2021 riserverà una sfida ancora più grande di quelle accettate sino a ora. Dovrà cercare di aiutare Sordo a rimanere al livello raggiunto nelle ultime 3 stagioni, in cui è riuscito a vincere ben 2 edizioni consecutive del Rally Italia Sardegna del WRC, ma anche aiutare Hyundai a vincere il terzo titolo mondiale Costruttori nel WRC. Una sfida non certo facile, ma estremamente affascinante.