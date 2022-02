MXGP | Gajser parte con il piede giusto a Matterley Basin

Carica lettore audio

Dopo la tempesta vera e propria è arrivata quella in pista a Matterley Basin, dove nel weekend ha aperto le danze la MXGP 2022. La stagione sarebbe dovuta iniziare una settimana fa proprio in Gran Bretagna, ma la tempesta Eunice ha cambiato i piani, ma non si può dire che abbia fatto venire meno lo spettacolo.

E' vero che dei tre protagonisti dello scorso Mondiale, due erano fuori per infortunio (il campione del mondo Jeffrey Herlings e Romain Febvre), quindi Tim Gajser non ha sprecato la sua occasione, prendendosi la vittoria del Gran Premio e la prima tabella rossa della stagione.

Il pilota della Honda si è imposto nella prima frazione, nonostante una partenza non particolarmente brillante. Lo sloveno però è stato capace di sfoderare una rimonta davvero poderosa: dopo una battaglia con la KTM di Jorge Prado, ancora una volta mestro nell'holeshot, e con le Yamaha, si è portato in seconda posizione, incollandosi al posteriore di Jeremy Seewer.

La pressione ha indotto lo svizzero all'errore proprio sul più bello, nel corso del penultimo giro, e questo ha dato il via libera a Gajser per andare a prendersi la vittoria, seguito proprio da Seewer e dal campione del mondo della MX2 Maxime Renaux, autore di un debutto in MXGP davvero con i fiocchi.

Gajser avrebbe anche potuto iniziare il 2022 con una clamorosa doppietta, ma ha commesso un errore proprio sul più bello. Ancora una volta, il più lesto all'apertura del cancelletto di partenza è stato Prado, che ha condotto le operazioni per buona parte della manche. Nel finale però è arrivato l'attacco perentorio del rivale della Honda, che ha trovato un gran sorpasso all'esterno, giusto prima di cadere e servire su un piatto d'argento la vittoria di gara 2 allo spagnolo della KTM.

La classifica finale del GP, dunque, ha visto Gajser imporsi davanti a Prado, mentre sul gradino più basso del podio è salito Seewer, quarto nella seconda frazione. Come detto, ottimo l'esordio di Renaux, che chiude ai piedi del podio grazie al sesto posto nella frazione conclusiva. Tra i grandi protagonisti del weekend però c'è anche Alberto Forato, che si porta a casa un ottimo settimo posto con la sua GasGas.

Nella prima manche il pilota italiano aveva avuto addirittura uno scatto degno di quello di Prado ed è rimasto a lungo nelle primissime posizioni, prima di commettere un errore che comunque non gli ha impedito di piazzarsi sesto. Un risultato a cui ha saputo sommare anche un buonissimo ottavo posto nella seconda manche.

MX2: primo centro per Laengenfelder

Ha regalato sorprese anche la MX2, ma purtroppo non positive per i nostri colori. Il favorito era considerato Mattia Guadagnini, invece è stata l'altra Gas Gas di Simon Laengenfelder a fare festa a Matterley Basin.

Il tedesco ha preso il comando fin dalle prime fasi in Gara 1 e si è presentato sul traguardo precedendo la KTM dell'ex iridato Tom Vialle e la Husqvarna di Kay De Wolf. Il tutto mentre invece Guadagnini non è stato capace di fare meglio del 13° posto, commettendo qualche errore di troppo e regalando ad Andrea Adamo la palma di miglior italiano con il 9° posto.

Nella seconda manche ha dovuto sudare di più, battagliando con un Vialle mai domo, ma autore anche di due errori e con Jago Geerts, andando alla fine a conquistare una bellissima doppietta, che gli è valsa anche la prima tabella rossa della carriera in MX2. Sul podio con lui sono saliti proprio Vialle e Geerts.

Ancora lontano dai migliori invece Guadagnini, che non è riuscito a fare meglio dell'ottavo posto, rimanendo quindi fuori dalla top 10 finale del GP. Risultato che invece è stato centrato da Adamo, decimo a fine giornata.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 36:11.051; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:03.709; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:07.930; 4. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:08.565; 5. Jed Beaton (AUS, Kawasaki), +0:25.092; 6. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:28.175; 7. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:32.777; 8. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), +0:34.792; 9. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:36.969; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:38.094;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jorge Prado (ESP, GASGAS), 35:58.064; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:00.500; 3. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:16.023; 4. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:17.473; 5. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:29.326; 6. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:40.163; 7. Jed Beaton (AUS, Kawasaki), +0:44.563; 8. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:47.047; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:48.809; 10. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), +0:50.019;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 points; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 43 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 40 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 35 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 32 p.; 6. Jed Beaton (AUS, KAW), 30 p.; 7. Alberto Forato (ITA, GAS), 28 p.; 8. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), 24 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 23 p.; 10. Brian Bogers (NED, HUS), 23 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 points; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 43 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 40 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 35 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 32 p.; 6. Jed Beaton (AUS, KAW), 30 p.; 7. Alberto Forato (ITA, GAS), 28 p.; 8. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), 24 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 23 p.; 10. Brian Bogers (NED, HUS), 23 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 47 points; 2. GASGAS, 43 p.; 3. Yamaha, 42 p.; 4. Kawasaki, 30 p.; 5. KTM, 24 p.; 6. Husqvarna, 23 p.; 7. Beta, 23 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), 36:14.575; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:04.402; 3. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:05.020; 4. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:10.001; 5. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:11.543; 6. Roan Van De Moosdijk (NED, Husqvarna), +0:21.947; 7. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:23.043; 8. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:36.225; 9. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:38.925; 10. Hakon Fredriksen (NOR, Honda), +0:55.102;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), 35:59.827; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:02.015; 3. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:14.914; 4. Roan Van De Moosdijk (NED, Husqvarna), +0:24.987; 5. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:30.252; 6. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:33.095; 7. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:33.915; 8. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:36.205; 9. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:37.072; 10. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:46.963;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Simon Längenfelder (GER, GAS), 50 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 42 p.; 3. Jago Geerts (BEL, YAM), 40 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 36 p.; 5. Roan Van De Moosdijk (NED, HUS), 33 p.; 6. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 27 p.; 7. Stephen Rubini (FRA, HON), 27 p.; 8. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 26 p.; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), 22 p.; 10. Andrea Adamo (ITA, GAS), 22 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Simon Längenfelder (GER, GAS), 50 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 42 p.; 3. Jago Geerts (BEL, YAM), 40 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 36 p.; 5. Roan Van De Moosdijk (NED, HUS), 33 p.; 6. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 27 p.; 7. Stephen Rubini (FRA, HON), 27 p.; 8. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 26 p.; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), 22 p.; 10. Andrea Adamo (ITA, GAS), 22 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. GASGAS, 50 points; 2. KTM, 42 p.; 3. Yamaha, 40 p.; 4. Husqvarna, 38 p.; 5. Kawasaki, 28 p.; 6. Honda, 27 p.;