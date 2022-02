MXGP | Cancellato l'evento russo di Orlyonok

Carica lettore audio

Il campionato del mondo di motocross aveva previsto un calendario di 20 gare per questa stagione 2022. Tuttavia, la situazione internazionale ha costretto la cancellazione di uno degli eventi previsti per l'1 maggio, il GP di Russia, a Orlyonok, nel sud del paese.

In un comunicato emesso nel pomeriggio di sabato 26 febbraio, la MXGP ha annunciato: "La FIM, insieme a Infront Moto Racing hanno annunciato che, a causa della situazione attuale, non è possibile disputare l'MXGP di MFR, previsto per il weekend del 30 aprile e 1 maggio".

"L'organizzatore locale è già stato informato. I pensieri di tutti in MXGP sono con le persone che stanno soffrendo le conseguenze della situazione attuale", ha proseguito.

Nonostante questo, la MXGP lavorerà per risolvere la situazione e cercare di trovare una location alternativa per l'evento russo: "L'organizzatore locale è già stato informato. I pensieri di tutti in MXGP sono con le persone che stanno soffrendo le conseguenze della situazione attuale. Un Gran Premio sostitutivo sarà annunciato a breve".

Così, il conflitto bellico tra Russia e Ucraina ha costretto la sospensione dell'ennesimo evento sportivo, come è già accaduto in Formula 1 e nel calcio. Nel Circus, l'Autodrom di Sochi ha indicato che c'è ancora una possibilità di ospitare il Gran Premio, mentre la UEFA, il massimo organismo calcistico europeo, ha tolto a San Pietroburgo la finale di Champions League e l'ha spostata a Parigi.

Al momento, la MXGP sta disputando il primo evento del 2022 questo fine settimana, poiché le condizioni meteorologiche causate dalla tempesta Eunice in Inghilterra hanno costretto il rinvio dell'evento a Matterley Basin, che è stato riprogrammato per domenica sul circuito di Winchester.