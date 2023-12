Lamborghini | Moretti e De Wilde vincono le selezioni Junior

Come da tradizione Lamborghini Squadra Corse guarda anche ai giovani, seguendoli passo dopo passo in un percorso di crescita e accompagnando i più talentuosi verso il professionismo.

Tra coloro che si sono messi quest'anno maggiormente in luce ci sono Ugo De Wilde e Marzio Moretti, che hanno vinto ex aequo il Super Trofeo Junior Drivers shootout svoltosi a Vallelunga il 20 e 21 novembre (nella settimana successiva alle World Finals, che quest'anno si sono svolte sullo stesso circuito romano), dove erano presenti otto piloti di età compresa tra 19 e 26 anni, tutti provenienti dalle tre serie continentali del Lamborghini Super Trofeo Europa, Nord America e Asia, ed un ugual numero di giovani che si sono invece distinti nei campionati GT3.

Moretti, 21enne mantovano, reduce dalla sua seconda stagione nel Lamborghini Super Trofeo Europa, in cui nel 2022 ha conquistato la sua prima vittoria a Spa con il team Target Racing, per ottenere quest'anno due successi al Paul Ricard e Valencia con l'Oregon Team, in equipaggio con il tedesco Sebastian Balthasar, si è meritato pertanto il supporto della Casa di Sant'Agata Bolognese per un programma internazionale al volante della Huracán GT3 EVO2 nel corso della stagione 2024.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini Shootout Junior e GT3 Program

De Wilde, belga classe 2002, ha fatto quest'anno il suo debutto nel Lamborghini Super Trofeo Europa, vincendo una gara nel quinto round di Vallelunga con il team Iron Lynx, in coppia con Rodrigo Testa.

Alla pari di Moretti e De Wilde, a godere del medesimo supporto il prossimo anno sarà il belga Amaury Bonduel, 24 anni compiuti a marzo e anche lui alla sua seconda stagione nel Lamborghini Super Trofeo Europa.

Lo scorso anno secondo nella serie continentale con due successi (Spa e Portimão), Bonduel ha conquistato il titolo Pro delle Lamborghini World Finals 2023 grazie a una vittoria e un terzo posto, mentre nella serie continentale ha ottenuto quattro pole ed è salito sul podio in tre occasioni.

A vincere il GT3 Junior Program Shootout è stato Loris Spinelli, che recentemente è stato ammesso tra i Factory Drivers Lamborghini. Brendon Leitch e Mattia Michelotto sono stati invece promossi Lamborghini Young Professional Driver.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini Shootout Junior e GT3 Program

Il neozelandese Leitch (28 anni) nel 2023 ha corso nell'Asian Le Mans Series ed in altri campionati internazionali con la Huracán GT3 EVO2 del team Leipert Motorsport. Michelotto, padovano classe 2003, ha conquistato il secondo posto nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint con la Lamborghini del team VSR, squadra con cui si è anche laureato vicecampione Pro del Lamborghini Super Trofeo Europa.

Leith e Michelotto vanno ad affiancare il riconfermato Daniel Formal, 27enne costaricano, che nel 2024 correrà nell'IMSA con una Lamborghini Huracán GT3 EVO2 del Wayne Taylor Racing.

Tra gli altri piloti che hanno preso parte allo Shootout di Vallelunga, il più giovane è risultato il 19enne neozelandese Marco Giltrap, in coppia con il connazionale Chris van der Drift neocampione Pro del Lamborghini Super Trofeo Asia.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini Shootout Junior e GT3 Program

Assieme a lui i già citati Moretti e De Wilde, Oliver Söderström, Gilles Stadsbader e Rodrigo Testa (tutti provenienti dal Lamborghini Super Trofeo Europa) e Jake Walker (Lamborghini Super Trofeo Nord America).

Oltre a Spinelli, Leitch e Michelotto, gli altri piloti dello GT3 Junior Drivers che hanno preso parte allo Shootout di Vallelunga sono stati Riccardo Cazzaniga, Pierre-Louis Chovet, Benjamin Hites, Marcus Påverud e Glenn Van Berlo.