Lamborghini | Super Trofeo Europa: al Nürburgring il via alla fase due della stagione

Il Lamborghini Super Trofeo Europa ritorna in pista questo fine settimana al Nürburgring dopo la pausa estiva per affrontare il quarto dei sei doppi appuntamenti del calendario 2026.

Con oltre 30 Huracán Super Trofeo EVO2 al via, la serie continentale della Casa di Sant’Agata Bolognese si appresta a fare tappa sul tracciato tedesco dell’Eifel per la 14ª volta nelle sue 18 edizioni disputate dal 2009.

Il più recente round di Spa che è andato in scena alla fine di giugno ha mantenuto aperta la lotta per il titolo in tutte e quattro le classi, con i primi tre equipaggi della Pro racchiusi in meno di dieci punti.

In testa c’è il binomio dell’Oregon Team formato da Silas Rytter e Patrik Fraboni, l’unico ad avere fino ad ora concluso tutte le gare nelle prime cinque posizioni, nonché due volte a segno a Imola e una nella tappa belga.

A quota meno sette seguono con i colori della DL Racing, Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta, autori di un successo al Paul Ricard, che vantano cinque podi e uno solo stop a Spa che è costato loro la leadership del campionato.

Terzi, con soli due punti in meno, ci sono Nicholas Pujatti e Benedetto Strignano, che hanno inaugurato la stagione andando a segno in Francia con la Rexal Villorba Corse. Una vittoria (a Spa) anche per Axel Bengtsson e Månz Thalin, i quali adesso occupano il quinto posto nella classifica distaccati di appena due lunghezze dai compagni di squadra del team Leipert Motorsport, Henri Tuomaala e Matias Salonen, intenzionati a conquistare il loro primo successo.

Sulla pista di casa la squadra tedesca sarà inoltre presente sempre nella classe maggiore con l’inedito binomio formato dall’americano Barrett Wolfe, già protagonista nella serie asiatica, e dal rookie brasiliano João Paulo Diaz Balesteiro.

Nella Pro-Am, Bronislav Formánek e Anthony Pretorius (Micanek Motorsport powered by Buggyra) giungono al Nürburgring con tre vittorie ed un vantaggio di 11 punti nei confronti del binomio del team ASR formato da Paolo Biglieri e Marzio Moretti.

Questi ultimi precedono a loro volta di appena due lunghezze il duo dell’Oregon Team composto da Josef Knopp e Pietro Perolini, che al proprio attivo ha anche un successo conquistato a Imola. Tre punti dietro seguono Miguel Cristovão e Paul Levet (VSR), reduci dal doppio podio ottenuto in Belgio.

Ad inserirsi nella lotta per il titolo ci sono anche Miloš Pavlović e Alessio Ruffini, sempre con ASR autori di una vittoria e un terzo posto sul circuito del Santerno. Dopo il difficile esordio europeo di Spa, Chris van der Drift e Hairie Zairel Oh si ripresentano con HZO Fortis Racing by Leipert Motorsport con l’obiettivo di collocarsi nelle posizioni di vertice.

Testa a testa nella classe Am tra Grzegorz Moczulski (al Paul Ricard vittorioso con la GT3 Poland) e l’equipaggio del team Micanek Motorsport powered by Buggyra formato da Jakub Knoll e Renaud Kuppens, entrambi davanti a tutti a quota 57 punti. Nove lunghezze dietro seguono Rodrigue Gillion e Stéphane Lémeret, che a loro volta vantano un successo sempre in Francia con il team CMR.

Oregon Team al comando anche nella Lamborghini Cup con Adalberto Baptista. Il brasiliano, al suo secondo anno nel campionato monomarca, si è imposto a Imola e adesso ha un vantaggio di sei punti nei confronti dell’indonesiano Umar Abdullah Basalamah, che nella più recente gara di Spa ha conquistato con ASR il suo primo successo.

Alle sue spalle, a una sola lunghezza, c’è Francesco Turzo, con DL Racing sempre in Belgio autore della sua prima affermazione. Ancora un punto dietro segue il binomio tutto danese della DC Motorsport formato da Peder Demant Møller e Nina Østergaard, che vanta una vittoria al Paul Ricard e a sua volta è seguito a una lunghezza dal tedesco Holger Harmsen, sul suo tracciato di casa intenzionato a fare bene con la GT3 Poland. In cerca di un riscatto il francese della Rexal Villorba Corse, Claude-Yves Gosselin, tre volte a podio nei primi due round della stagione ma anche reduce da tre zeri di fila.

Le due sessioni di prove libere di un’ora del venerdì in programma a partire dalle 9:40 e dalle 14:35 daranno il via al weekend. Sabato le qualifiche (due turni di 20 minuti) inizieranno alle 9:45, mentre la prima delle due gare della durata di 50 minuti scatterà alle 15:10.

Gara 2 inizierà infine domenica alle 12:45. Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube ufficiale di Lamborghini Squadra Corse.