Mazda chiude col Team Joest e affida le DPi IMSA alla Multimatic

La Mazda Motorsport cambia collaboratore per la gestione delle sue RT24-P per le rimanenti gare dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

I prototipi del marchio giapponese passeranno nelle mani degli uomini della Multimatic Motorsports, che prendono il posto del Team Joest.

Quest'ultima squadra si è occupata delle Mazda DPi dal 2017, ma l'accordo sarebbe scaduto in marzo una volta terminata la 12h di Sebring, gara che doveva svolgersi in questo weekend.

Con il posticipo dell'evento a settembre causa pandemia di Coronavirus, automaticamente il contratto ha cessato il suo valore, dunque è stato scelto un nuovo partner per il prosieguo della stagione 2020.

“Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con Multimatic quando riprenderà l'IMSA per raggiungere i nostri obiettivi, ossia conquistare i titoli piloti e costruttori - ha dichiarato Nelson Cosgrove, Direttore di Mazda Motorsports - La direzione e gli ingegneri di Multimatic conoscono bene il nostro team e continueranno a portarci in alto".

Per quanto riguarda i piloti delle RT24-P non ci saranno cambiamenti, dunque Jonathan Bomarito ed Harry Tincknell continueranno a formare l'equipaggio della #5, sulla quale salirà Ryan Hunter-Reay per le gare di Endurance Cup (Watkins Glen, Road Atlanta e Sebring).

Il volante della #77 resterà condiviso da Oliver Jarvis e Tristan Nunez, con Olivier Pla che li raggiungerà per i round più lunghi.