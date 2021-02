WEC: la Hypercar Glickenhaus debutta in pista a Vallelunga

Come promesso, la Scuderia Cameron Glickenhaus ha portato per la prima volta in pista la sua Hypercar a Vallelunga.

La giornata di oggi sarà da ricordare per il team di Jim Glickenhaus (rimasto a casa sua a New York), che ha visto la sua 007 LMH entrare ufficialmente in azione dopo essere stata completata in tutte le sue parti.

Il percorso di nascita e assemblaggio del prototipo è stato minuziosamente e puntualmente documentato in questi mesi attraverso immagini e video dagli uomini della SCG, che con grande orgoglio hanno mostrato la propria creatura senza nascondersi, come invece fanno tante altre Case (purtroppo!).

A calarsi per primo nell'abitacolo della 007 Hypercar che vedremo al via del FIA World Endurance Championship e della 24h di Le Mans oggi è stato Romain Dumas, che alle ore 9;00 è uscito dai box per il giro inaugurale della storia di questo mezzo, sul quale i tecnici hanno cominciato a vedere come cambio, sterzo e motore Pipo funzionassero prima di dedicarsi alla raccolta dati e a provare assetti.

Presente sul tracciato intitolato a Piero Taruffi anche Franck Mailleux, altro pilota del team che dovrà aiutare nello sviluppo la 007 (con Ryan Briscoe, Gustavo Menezes, Olivier Pla, Pipo Derani e Richard Westbrook), mentre la livrea era ancora quella nera del nudo carbonio, con i soli adesivi del partner Motul applicati sull'anteriore e sulla pinna del cofano motore.

A marzo la Glickenhaus proseguirà i test sempre a Vallelunga e nel frattempo si sta costruendo assieme ai tecnici di Joest Racing anche il secondo telaio.