IMSA | Tornano le Qualifiche a Daytona, ecco il programma Roar

F1 | Bandiera nero-arancio: da usare solo quando c'è pericolo

La FIA vuole ridefinire quando deve essere usata la bandiera nera con il disco arancio, che obbliga una monoposto in pista con un danno a fermarsi ai box per la riparazione per evitare una situazione di pericolo. Secondo Nikolaz Tombazis era necessaria per Hamilton a Singapore e non per Verstappen in Brasile. Capiamo perché...