IMSA | Meyer Shank Racing svela la livrea della Acura LMDh 2023

La Meyer Shank Racing ha mostrato in anteprima le immagini della Acura LMDh in livea ufficiale con la quale prenderà parte alla stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship.

La squadra statunitense porterà all'esordio la ARX-06 in Classe GTP alla 24h di Daytona di fine gennaio con i titolari Colin Braun e Tom Blomqvist, ai quali si aggiungeranno Helio Castroneves - ingaggiato per le gare di Endurance Cup - e Simon Pagenaud, quarto concorrente in Florida.

I nomi dei piloti appaiono già nella parte alta dell'abitacolo, con la vettura che non si discosta molto da quella vista in azione nei test svolti durante questi mesi.

#60 Meyer Shank Racing, Acura ARX-06 LMDh: Helio Castroneves, Tom Blomqvist, Colin Braun, Simon Pagenaud Photo by: Meyer Shank Racing

Rispetto alla passata stagione, quando MSR aveva la Acura DPi, si è scelto di invertire lo schema dei colori, portando il bianco nella parte anteriore e spostando il fucsia con inserti blu sul posteriore.

Sulla fiancata e sul muso c'è già anche il solito #60 con cui si identifica il mezzo ibrido costruito su telaio Oreca, che in accordo con Acura Motorsports ha voluto mantenere delle linee molto aggressive e particolari, come ad esempio l'ala anteriore che unisce i due fari nella parte superiore del musetto.

Per vedere la formazione Braun/Blomqvist/Castroneves/Pagenaud in azione non resta che attendere il fine settimana del 20-22 gennaio, quando avranno luogo i test 'Roar Before the 24' nei quali si svolgeranno le Qualifiche per definire la griglia di partenza della 24h di Daytona, prevista per il 28-29 gennaio.

