24h Daytona: debutto per TGM assieme a Wright con una Porsche

Il Team TGM ha annunciato che prenderà parte alla 24h di Daytona come suo primo impegno nelle corse IMSA del 2021.

La squadra del proprietario Ted Giovanis correrà nel Michelin Pilot Challenge con la Camaro GT4, ma a gennaio sarà in azione anche nel primo round del campionato primario a stelle e strisce con una Porsche 911 GT3 R in Classe GT Daytona, in collaborazione con la Wright Motorsports.

"Sono nel mondo delle corse da tempo e assieme formiamo un grandissimo team con un bel talento - ha detto Giovanis - La 24h di Daytona è stata nei miei piani per parecchi anni e questo era il momento giusto per affrontarla".

"Quest'anno saremo impegnati principalmente nel Michelin Pilot Challenge per dare l'assalto al titolo, però correre la 24h con l'idea di provare a vincerla ci stuzzica. E' una bella sfida, ma siamo pronti!"

Come detto, la Porsche verrà schierata in collaborazione con il team di John Wright, del quale Giovanis è felicissimo.

"Il primo ostacolo era ricevere la macchina e ora l'abbiamo, quindi non resta che mettere insieme le parti mancanti, ma lo faremo velocemente in modo da essere pronti. John è da tempo legato alla Porsche, ha esperienza e conoscenze inestimabili, con la sua squadra ci darà una grandissima mano in questo salto".