IGTC | 8h Indianapolis: festa BMW-WRT con Weerts, a Porsche il Costruttori

Charles Weerts, il Team WRT e la Porsche festeggiano al termine di una bellissima 8h di Indianapolis che ha incoronato i Campioni dell'Intercontinental GT Challenge 2024 assieme ai colleghi del GT World Challenge America.

La corsa ha subito messo in evidenza la grande differenza di valori in campo tra gli equipaggi PRO e il resto del gruppo, ma l'ingresso di ben sei Safety Car nell'arco della contesa ha rimescolato le carte più volte, soprattutto nella seconda metà, tenendo in bilico il risultato fino all'ultima tornata.

Al via il poleman Patric Niederhauser aveva tenuto in prima posizione la Porsche #10 della Herberth Motorsport, ma quando al giro 34 Kenny Habul ed Elias Sabo sono venuti a contatto, quest'ultimo si è insabbiato con la sua BMW #8 provocando la prima neutralizzazione con SC. Qui la maggior parte ha subito scelto di effettuare la prima sosta, tranne appunto il leader, che è dovuto tornare ai box successivamente.

Partenza Foto di: SRO

Alla 3a Ora la BMW #31 di WRT del trio Vanthoor/Weerts/Van Der Linde si è quindi issata al comando e lì è rimasta a lungo, arrivando anche a guadagnare oltre mezzo minuto sugli inseguitori, vedendosi però annullare il margine dalle successive SC, mandate in pista alla 4a Ora per lo stop di Conor Daly (BMW #99), alla 5a causa fermata all'uscita dai box di Andy Lee (BMW #8) e poco dopo per i problemi accusati dalla BMW #38 di Neil Verhagen mentre cercava di imboccare la corsia box.

In quest'ultimo caso, la Wright Motorsports ha deciso di non richiamare dentro la Porsche #120 di Adelson/Heinrich/Skeer, con il risultato che la 911 verde-gialla è balzata al comando, mentre in WRT si sono visti recapitare 5" di penalità per una infrazione commessa durante una precedente sosta.

Scontata la sanzione, la M4 con sopra Dries Vanthoor si è ritrovata a dover inseguire nelle ultime due ore, anche quando un'ultima SC è stata decretata alla 7a Ora. Con la girandola di soste terminata, alla Wright è arrivata la doccia fredda di una penalità di 5" (per aver ostacolato un rivale durante un pit-stop) che sarebbe stata aggiunta al tempo finale.

Laurin Heinrich, che già nel suo primo stint era stato irresistibile risalendo velocemente la china fino alla Top5, ha spinto come fosse in Qualifica per tenere un margine di sicurezza su Vanthoor; anche il belga ha fatto altrettanto e i 5"5 di distacco che aveva a 20' dalla conclusione sono scesi a 4"740 alla bandiera a scacchi, risultando quindi vincitore per 0"260 grazie alla sanzione comminata ai rivali.

#120 Wright Motorsports, Porsche 911 GT3-R: Adam Adelson, Elliott Skeer, Laurin Heinrich Foto di: SRO

Il successo della BMW-WRT consente quindi a Charles Weerts di laurearsi Campione 2024 IGTC, anche per via del K.O. patito alla 4a Ora da Ayhançan Guven per la rottura dello sterzo sulla sua Porsche #32 griffata GMG Racing e inserita in Classe PRO-AM assieme a Washington/Sargent.

L'altra vettura in lizza per il titolo pilota era la BMW #33 di Max Hesse e Dan Harper, che in equipaggio con Augusto Farfus hanno dato spettacolo fin dal via. Partiti dal fondo dello schieramento per la sostituzione del motore, i tre di WRT hanno recuperato velocemente posizioni fino ad arrivare al podio, ingaggiando una lotta stupenda con la Mercedes #130 con cui più volte è stata guerra a suon di staccate, sorpassi e controsorpassi.

La rottura del diffusore alla 6a Ora ha fatto scendere nell'ordine la M4 nera, per poi arrivare al ritiro definitivo alla penultima ora, quando ormai era tagliata fuori dai giochi.

Anche la BMW #99 di Koch/Daly/De Phillippi (Random Vandals Racing) era in gioco per il podio, ma un problema tecnico alla sesta ora l'ha costretta ad alzare la bandiera bianca.

Questo ha consentito alla Porsche #120 di guadagnare ulteriori posizioni e, grazie alla sopracitata strategia azzeccata, issarsi al comando fino all'epilogo finale. Il secondo posto di Heinrich/Adelson/Skeer non solo consente al trio di vincere la Classe PRO del GTWC America e la relativa corona, ma regala pure i punti nel Costruttori per portare il titolo IGTC a Weissach battendo BMW e Mercedes.

#31 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts, Sheldon Van Der Linde Foto di: SRO

E proprio in casa AMG c'è da recriminare perché la #130 di Engel/Grenier/Gounon, come detto, a lungo è stata in odor di podio generale, spesso in lizza con le rivali e alla fine terza assoluta al traguardo. Ma se la vettura di GruppeM Racing si è ben comportata, lo stesso non si può dire della #4 di Lone Star Racing, dato che il trio Palou/Schiller/Stolz è stato afflitto da guai elettronici fin dalle prime battute, senza riuscire a puntare in alto nonostante il grande impegno dei piloti, alla fine in 13a piazza al traguardo.

L'altra miglior Mercedes è la #91 di Burton/Seppanen/Ellis (Regulator Racing), nona assoluta e terza in Classe PRO-AM, mentre la #75 di 75 Express (Ojeda/Habul/Auer) si ferma nel finale perdendo un potenziale successo PRO-AM per la rottura dell'assale posteriore, dopo aver sofferto anche di uno sterzo malmesso in seguito al contatto iniziale con la BMW #8.

In Top5 abbiamo anche gli altri del podio PRO GTWC America, ovvero l'ottima Acura #93 di Mars/Veach/Chaves (Racers Edge Motorsports) e la Corvette #63 di Udell/Sims/Milner (DXDT Racing), la quale perde per un soffio il titolo.

Sesta al traguardo la Porsche #85 di Pedersen/Van Berlo/Hindman (RS1) con dietro la #10 di Au/Hartog/Niederhauser che festeggiano in PRO-AM per la gioia di Herberth Motorsport.

Ottava la BMW #29 di Turner Motorsport, seconda PRO-AM con Rothberg/Gallagher/Foley e ottava generale, ma soprattutto mettendo in bacheca il titolo di categoria GTWCA dopo gli innumerevoli problemi avuti dalle BMW #29 e #38 di ST Racing.

Top10 completata dalla Ferrari #163 di AF Corse guidata da Schreibman/Negri/Vilander.

IGTC - 8h di Indianapolis: Classifica Finale