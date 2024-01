IMSA | A Daytona si gira anche il film di F1 con Brad Pitt

Le riprese a Daytona si svolgeranno attorno alla Porsche 911 GT3 R 992, iscritta dal team fittizio Chip Hart Racing, che nella vita reale è quella della Wright Motorsports per Adam Adelson, Elliott Skeer, Jan Haylen e Frederic Makowiecki.

I loro nomi sono però assenti dall'auto, che è invece caratterizzata da quelli di Sonny Hayes (che è il personaggio di Pitt nel film), C Kelso e Patrick Long, pilota Porsche di lunga data e divenuto ambasciatore, con la sponsorizzazione dell'assicurazione Geico e dell'antigelo Peak.

L'auto farà parte dell'arco narrativo del film di Formula 1 di Apple Original Films, ancora senza nome, realizzato dal regista Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton.

Realizzato in collaborazione con la Formula 1, il film ha come protagonista Brad Pitt nei panni di un ex pilota che torna in F1, insieme a Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all'APXGP, un'immaginaria undicesima squadra in griglia.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Brad Pitt filming F1 race movie

Bruckheimer stesso pronuncerà le parole più famose dell'automobilismo per dare il via alla 62a edizione della 24h di Daytona, in qualità di Grand Marshal per l'apertura della stagione dell'IMSA SportsCar Championship.

Bruckheimer, il cui curriculum comprende Con Air, Black Hawk Down e Armageddon, oltre alle serie Top Gun, National Treasure, Pirati dei Caraibi e Bad Boys, ha girato a Daytona le scene del suo film del 1990 Giorni di tuono, con Tom Cruise.

"Jerry Bruckheimer ha prodotto alcuni dei film e degli spettacoli più divertenti e ricchi di azione degli ultimi decenni", ha dichiarato il presidente del Daytona International Speedway, Frank Kelleher.

"Che si tratti di auto veloci, di jet ad alta quota o di frenetiche corse a piedi, il suo lavoro riflette l'energia che vedremo nella 24h di Daytona, rendendolo il perfetto Grand Marshal per la gara di quest'anno".

Bruckheimer ha aggiunto: "Il Daytona International Speedway è un circuito iconico e sarà un onore dare il via alla 24h. Sono stato qui per la più grande gara NASCAR e ora non vedo l'ora di vivere una delle più prestigiose gare di sportscar del mondo".