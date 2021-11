IMSA | MRS completa la line-up Endurance con Castroneves

Hélio Castroneves è il terzo ed ultimo pilota annunciato dalla Meyer Shank Racing per la stagione 2022 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Dopo gli ingaggi dei titolari per tutto l'anno, Tom Blomqvist e Oliver Jarvis, la squadra di Michael Shank completa la formazione della propria Acura ARX-05 #60 inserendo il 46enne come terzo membro per le corse Endurance.

Il brasiliano ha già avuto modo di prendere le misure al prototipo DPi vincendo con quella della Wayne Taylor Racing la 24h di Daytona, ma soprattutto è uno dei più esperti del campo, conoscendo già parte della squadra avendo passato assieme le avventure di IndyCar.

“Sono davvero entusiasta di unirmi al team di IMSA per il prossimo anno - ha detto Castroneves - Adoro queste gare e penso di essere molto fortunato a poterle fare assieme alla IndyCar l'anno prossimo. Non vedo l'ora di essere a Daytona, ho la carica di essere l'ultimo vincitore che mi spingerà".

Ora non resta che attendere il quarto portacolori di MSR per la 24h di Daytona.

#60 Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura DPi, DPi: Helio Castroneves, Dane Cameron, Juan Pablo Montoya Photo by: Art Fleischmann