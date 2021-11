IMSA | MSR completa la formazione 2022 con Blomqvist

Tom Blomqvist è il secondo pilota della Meyer Shank Racing per la stagione 2022 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Dopo l'annuncio dell'ingaggio di Oliver Jarvis, il team di Michael Shank ha completato l'equipaggio della sua Acura ARX-05 #60 con cui prenderà parte alla Classe DPi.

Blomqvist è reduce da un'ottima stagione nel FIA WEC e sarà all'esordio con un prototipo DPi, mentre l'IMSA ha già avuto modo di conoscerla negli anni passati correndo in GTLM.

“Sono entusiasta di approdare in Meyer Shank Racing per il 2022 - dice il britannico - Il team ha già dimostrato di essere uno dei migliori della serie, così come la Acura DPi. Sono fiducioso che ci siano le basi per avere successo l'anno prossimo".

“Ho già avuto modo di fare esperienza negli Stati Uniti nel 2019 e con i prototipi nel WEC, quindi cercherò di sfruttare a pieno questo vantaggio. Non vedo l'ora di correre!"

Ora manca solo il nome del terzo pilota che affiancherà il duo Blomqvist-Jarvis nelle gare di Endurance Cup del prossimo anno.

#60 Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura DPi, DPi: Dane Cameron, Helio Castroneves, Juan Pablo Montoya, pit stop Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images