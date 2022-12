IMSA | Ecco i 60 iscritti alla 24h di Daytona 2023

Carica lettore audio

L'IMSA SportsCar Championship ha pubblicato il primo elenco iscritti provvisorio per la 24h di Daytona, gara d'apertura della stagione 2023.

Saranno 60 le presenze in griglia in Florida nel fine settimana del 28-29 gennaio, suddivise nelle Classi GTP, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD, delle quali 45 sono di team che hanno preso l'impegno per tutto l'anno.

Gli organizzatori hanno dovuto fare selezione, dato che sono pervenute oltre 70 richieste di partecipazione all'evento, cosa che i vertici della serie a Stelle e Strisce avevano già detto da qualche tempo dovendo porre un numero chiuso per via degli spazi a disposizione che non avrebbero soddisfatto tutti.

#8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: Josef Newgarden, Kyffin Simpson, John Farano, #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Mentre i nomi dei piloti che formeranno gli equipaggi sono ancora in via di definizione, l'attesa è sicuramente per il debutto delle LMDh nella Classe Grand Touring Prototype, che vede 9 iscritti in totale, tutti gommati Michelin. Si tratta delle Cadillac V-LMDh di Chip Ganassi Racing, che ne porta due con i numeri #01 e #02, e di quella #31 di Action Express Racing, e delle due Porsche 963 #6 e #7 gestite dal Team Penske.

Queste se la vedranno con la coppia di BMW M Hybrid V8 del Team RLL marchiate dai numeri #24 e #25, e dalle Acura ARX-06 di Wayne Taylor Racing (#10) e Meyer Shank Racing (#60).

In Classe LMP2 abbiamo invece 10 vetture, con un'unica presenza per Ligier rappresentata dalla Rick Ware Racing; tutte le altre sono Oreca, con una 07-Gibson a testa per Crowdstrike Racing by APR, Tower Motorsports, Era Motorsport, High Class Racing, PR1 Mathiasen Motorsports, Proton Competition ed AF Corse. TDS Racing è l'unica compagine a schierarne due esemplari.

9 sono i mezzi LMP3 nell'elenco. Con le Duqueine D08 si presentano AWA (due vetture), JDC-Miller Motorsports e FastMD Racing. Sean Creech Motorsport, Andretti Autosport, Performance Tech Motorsports, MRS GT-Racing e Riley hanno le Ligier JSP320.

#63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD: Andrea Caldarelli Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Curiosità la suscita senz'altro la categoria GTD PRO riservata agli equipaggi ufficiali dei marchi rappresentati tra le GT3, soprattutto per quanto riguarda le esordienti Ferrari 296 GT3, Lamborghini Huracan nella versione EVO2 e Porsche con la aggiornata 911 GT3-R 992.

A difendere i colori del Cavallino Rampante saà la Risi Competizione con la sua #62, per Sant'Agata Bolognese c'è il debutto della nuova squadra di riferimento, Iron Lynx, con la #63. I tedeschi affidano la #9 a Pfaff Motorsports.

Contro di loro si presentano Corvette Racing con la C8.R #3, la Lexus RC F #14 di Vasser Sullivan, le Aston Martin Vantage di Heart of Racing Team (#23) e TGM/TF Sport (#64) e la Mercedes-AMG #79 di WeatherTech Racing/Proton Competition.

Come spesso accade a Daytona, il gruppo più nutrito è quello delle GT3 in Classe GTD, dove avremo ben 24 macchine a combattere per il successo. Le più numerose sono le Porsche, anche queste aggiornate 992, dei team MDK Motorsports, Wright Motorsports, AO Racing e KellyMoss with Riley che ne ha un paio.

Due sono anche le BMW M4 di Turner Motorsport, così come le Acura NSX preparate da Racers Edge Motorsports with WTR e Gradient Racing, contro la Mercedes di Winward Racing, la McLaren di Inception Racing e la nuova Ferrari 296 di Cetilar Racing.

Infine la Lamborghini vedrà esordire le Iron Dames sulla Huracan EVO2 #83, stessa auto che ha anche la US RaceTronics.

#9 PFAFF Motorsports Porsche 992 911 GT3R, GTD PRO: Klaus Bachler Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Più di 70 iscrizioni totali e 60 vetture al via di una nuova era per le competizioni del Campionato sono un chiaro segnale dell'interesse per le gare internazionali endurance di sportscar e per la nostra piattaforma IMSA", ha dichiarato il presidente dell'IMSA John Doonan.

"Arrivare a questo elenco di 60 vetture per la 24h di Daytona ha richiesto uno sforzo notevole da parte del nostro team. Siamo orgogliosi di presentare una delle griglie più forti e competitive che abbiamo mai avuto e non vediamo l'ora di mettere in scena uno spettacolo straordinario per un pubblico mondiale di appassionati di corse il mese prossimo".

Per concludere, va sottolineato che gli iscritti al momento non presenti nel documento ufficiale verranno considerate riserve, pronte a subentrare in caso di rinuncia da parte di uno dei sopracitati team.

Il mese prossimo l'IMSA renderà noto l'elenco definitivo con tutti i nomi dei piloti che formeranno gli equipaggi, i quali si prepareranno alla manifestazione con i test Roar Before the 24 previsti per il weekend del 22-23 gennaio.

IMSA - 24h di Daytona: Elenco Iscritti