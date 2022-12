Porsche: ecco gli equipaggi delle 963 LMDh di WEC ed IMSA

Carica lettore audio

La Porsche Motorsport ha finalmente svelato gli equipaggi che prenderanno parte a FIA World Endurance Championship ed IMSA SportsCar Championship per la stagione 2023.

Quest'anno, come sappiamo, ci sarà il ritorno del marchio di Stoccarda nella massima serie mondiale dei prototipi e in Nord America con le 963 LMDh gestite dal Team Penske.

Durante la cena di Natale denominata 'La notte dei Campioni', dove la Casa tedesca ha premiato i propri piloti, sono state elencate le formazioni che saliranno a bordo dei prototipi.

Per quanto riguarda il FIA WEC, le cui 963 verranno preparate da Porsche Penske Motorsport a Mannheim, a dare l'assalto alla Classe Hypercar saranno Dane Cameron, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki al volante della #5, mentre con la #6 scenderanno in pista Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor.

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy Photo by: Porsche

L'esordio della nuova macchina avverrà però fra poco più di un mese in occasione della 24h di Daytona e qui vedremo all'opera i piloti scelti per puntare ai vertici della Classe GTP dell'IMSA.

Sulla #6 avremo Nick Tandy e Mathieu Jaminet per tutto l'anno, con Cameron che prenderà parte al primo evento valido per l'Endurance Cup. La #7 viene invece affidata a Matt Campbell e Felipe Nasr, ai quali si aggiunge Christensen in Florida. Le vetture avranno come centro operativo di base Mooresville, in North Carolina.

Nel corso della stagione, presumibilmente attorno ad aprile/maggio come spiegato tempo addietro da Laudenbach, vedremo pure le 963 clienti di JDC Miller MotorSports (IMSA), Jota Sport e Proton Competition (entrambi WEC).

"Siamo rimasti subito colpiti dalle nuove norme introdotte nel Mondiale Endurance e nella serie IMSA e siamo stati tra i primi costruttori a impegnarsi in tal senso nel dicembre 2020", ha commentato Urs Kuratle, Direttore del progetto LMDh.

"La creazione di Porsche Penske Motorsport, che opera a livello globale, è stata un'altra importante pietra miliare. Porsche e Penske hanno una storia comune di grande successo. Ora vogliamo costruire qualcosa insieme".

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy Photo by: Porsche

I piloti GT

In Porsche si continua a puntare forte anche sul mondo del GT, sottolineando l'impegno rinnovato nel GT3 con l'arrivo della versione 992 aggiornata della 911 GT3-R.

Nel FIA WEC c'è invece da onorare l'ultima annata delle GTE nella Classe AM e qui è probabile che vedremo all'opera Gimmi Bruni, Romain Dumas, Richard Lietz e Thomas Preining in sostegno delle squadre clienti, anche se per il momento non sono stati specificati gli impegni dei concorrenti sopracitati.

La 992 farà il suo debutto a Daytona con la Pfaff Motorsports che la schiera in Classe GTD PRO, per la quale sono già stati annunciati Klaus Bachler e Patrick Pilet, oltre a Vanthoor, mentre Estre darà una mano alla Wright Motorsport.

Molto importanti sono i programmi che verranno intrapresi nel GT World Challenge Europe e in Intercontinental GT Challenge, oltre che in Asia Le Mans Series ed ELMS (dove ci si giocano ulteriori accessi alla 24h di Le Mans) e nel DTM e in ADAC GT Masters in Germania.

Preining e Dennis Olsen saranno i piloti destinati alle competizioni tedesche, specialmente il DTM, ma si attendono sviluppi riguardo l'organizzazione della serie con le decisioni prese da ADAC, che da poco l'ha acquisita da ITR, e delle squadre Porsche che si iscriveranno.

Nella base di Weissach si punta forte pure alla 24h del Nürburgring per la quale sono stati scelti Christensen, Estre, Makowiecki, Tandy e Preining, oltre a dare una possibilità al giovane Ayhançan Güven, che fa parte del programma Junior di Porsche assieme al nuovo arrivato Bastian Buus. Nel frattempo il loro collega Laurin Heinrich, vincitore della Porsche Carrera Cup Germany, si è guadagnato un contratto con il Costruttore.

#9 PFAFF Motorsports Porsche 992 911 GT3R, GTD PRO: Klaus Bachler Photo by: Porsche

“Il motorsport è sempre stato importante per Porsche e una parte integrante del D.N.A. del marchio - ha dichiarato Michael Steiner, membro del CDA per la Ricerca e Sviluppo - Usiamo queste piattaforme per mostrare e provare le tecnologie del futuro sulle nostre potenziali vetture sportive. Continueremo su questa strada".

Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, ha aggiunto: "La sostenibilità e l'elettrificazione sono estremamente importanti per un costruttore di auto sportive come Porsche. Le nostre attività motoristiche riflettono questo aspetto. La nuova GT4 e-Performance ne è un esempio".

"Questo prototipo altamente innovativo rappresenta la nostra visione di un mezzo da corsa sportivo per clienti alimentato al 100% elettricamente. Partecipiamo alla Formula E con la Porsche 99X Electric Gen3 e la nuova 963 è dotata di tecnologia ibrida. Nella stagione 2023, le 911 GT3 Cup della Porsche Mobil1 Supercup passeranno all'eFuels dall'impianto pilota del nostro partner HIF Global in Cile. Questo dimostra che stiamo facendo grandi progressi verso la sostenibilità nelle corse automobilistiche".