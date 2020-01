Daytona: Mazda in pole con Jarvis, Porsche regine fra le GT

Oliver Jarvis ha regalato la Pole Position per la 24h di Daytona alla Mazda in una qualifica molto interessante per quella che era la definizione della griglia di partenza del primo round stagionale dell'IMSA.

Non sono mancati gli episodi a sorpresa, a partire dall'incidente che ad un paio di minuti dalla bandiera a scacchi ha di fatto posto fine all'assalto del primato. Il protagonista sfortunato di questo frangente è stato Ricky Taylor, il quale ha perso il controllo della sua Acura finendo rovinosamente a muro e causando l'esposizione della bandiera rossa. In quel momento il portacolori del Team Penske si trovava nelle ultime piazze della Classe DPi, ma il suo miglior crono è stato cancellato proprio per aver provocato l'interruzione, per cui con la vettura #7 che condivide con Helio Castroneves ed Alexander Rossi sarà costretto a scattare addirittura 20°.

Jarvis invece si è issato al comando con il suo 1'33"711 stampato al quarto tentativo, cosa che consente al ragazzo del Team Joest di precedere per 0"443 la Acura di Juan Pablo Montoya e il suo compagno di squadra Jonathan Bomarito.

A seguire abbiamo tutte le Cadillac sopra il mezzo secondo dalla vetta, partendo dalla #31 di Felipe Nasr (Whelen Engineering Racing) che sarà in seconda fila, mentre la terza è per la #10 di Ryan Briscoe (Team Konica Minolta Cadillac) e la #85 di Tristan Vautier (JDC-Miller Motorsports).

Completa lo schieramento dei prototipi DPi Joao Barbosa (Mustang Sampling Racing), che al suo fianco avrà il poleman della Classe LMP2, Ben Keating, autore della settima prestazione assoluta e della prima di categoria in 1'37"446. Il portacolori della PR1 Mathiansen Motorsport piazza la propria Oreca 07-Gibson davanti a quelle di Henrik Hedman (DragonSpeed), John Farano (Tower Motorsport by Starworks) e Cameron Cassels (Performance Tech).

In Classe GTLM svettano senza tante sorprese le due Porsche ufficiali: la migliore è la #911 di Nick Tandy, ad agguantare la Pole Position in 1'42"207 precedendo per soli 0"049 il compagno Laurens Vanthoor, ma la più bella figura la offrono sicuramente le due nuovissime Corvette C8.R; Antonio Garcia e Tommy Milner sono infatti in seconda fila con 3 e 6 decimi di ritardo dalle 911 RSR-19, mentre un distacco molto più pesante lo accusa la Ferrari 488 di Alessandro Pier Guidi, solamente settima e addirittura alle spalle delle BMW M8 di Philipp Eng e John Edwards.

Anche in GTD la Pole va ad una Porsche, grazie all'1'45"237 che Zacharie Robinson ottiene con la 911 GT3 della Pfaff Motorsport. Il secondo posto va alla Ferrari griffata Scuderia Corsa con sopra Jeff Westphal, seguita da Trent Hindman con la Acura NSX di Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian.

Non hanno preso parte alla sessione la Lexus #14 della AIM Vasser Sullivan a causa di un problema al motore che ha necessitato la sostituzione di esso, e la Lamborghini della Magnus GRT, incappata in un guasto tecnico prima della sessione. La Porsche #54 della Black Swan Racing è invece rimasta ai box dopo l'incidente che l'ha fortemente danneggiata nelle libere.