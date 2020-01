Ferrari, qualifica agrodolce per Pier Guidi e Westphal a Daytona

Nella classe GTLM Alessandro Pier Guidi ha conquistato la settima posizione al termine dei 15 minuti di qualifica, mentre nella classe GTD Jeff Westphal si è classificato in seconda piazza.

GTLM. Alessandro Pier Guidi ha chiuso al settimo posto nella classe GT Le Mans una qualifica difficile alla guida della 488 GTE di Risi Competizione. Il pilota di Tortona, nonostante una progressione continua in ogni passaggio del suo attacco alla pole, non è riuscito a scendere sotto l’1:43.668 che gli vale la quarta fila. La pole position è stata conquistata da Nick Tandy, su Porsche 911 RSR.

“Siamo lontani dall'avere un assetto ideale” ha commentato Pier Guidi al termine della qualifica “dunque non riusciamo a sfruttare il potenziale della vettura. Fatichiamo a mandare in temperatura gli pneumatici e soffriamo in diversi punti del tracciato. Cercheremo di migliorare la vettura nella prossima sessione di prove libere per essere competitivi in gara”.

GTD. Jeff Westphal è sceso in pista al volante della 488 GT3 Evo 2020 per la sessione di qualifica nella classe GT Daytona. Il pilota di Scuderia Corsa ha ottenuto il suo miglior crono nel corso del quarto passaggio, quando ha coperto le 3,56 miglia della pista in 1:45.713, staccato di 476 millesimi dal canadese Zacharie Robichon, autore della pole position.

“È stata una buona sessione” ha dichiarato Westphal. “Mi sono trovato immediatamente a mio agio con la vettura nonostante le gomme fredde, il che significa che le modifiche che stiamo apportando in ottica gara funzionano. Questo fatto è essenziale per una 24 ore. La 488 GT3 Evo 2020 è davvero piacevole da guidare. Conquistare la prima fila nella prima gara della stagione è sempre speciale”.

Scorrimento Lista #62 Risi Competizione Ferrari 488 GTE, GTLM: Daniel Serra, James Calado, Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon 1 / 13 Foto di: Art Fleischmann #62 Risi Competizione Ferrari 488 GTE: James Calado, Daniel Serra 2 / 13 Foto di: Art Fleischmann #62 Risi Competizione Ferrari 488 GTE: James Calado, Daniel Serra 3 / 13 Foto di: Art Fleischmann #62 Risi Competizione Ferrari 488 GTE, GTLM: Daniel Serra, James Calado 4 / 13 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #62 Risi Competizione Ferrari 488 GTE: James Calado, Daniel Serra 5 / 13 Foto di: Art Fleischmann #62 Risi Competizione Ferrari 488 GTE: James Calado, Daniel Serra 6 / 13 Foto di: Art Fleischmann #63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3, GTD: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeff Westphal, Alessandro Balzan 7 / 13 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3, GTD: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeff Westphal, Alessandro Balzan 8 / 13 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeff Westphal, Alessandro Balzan 9 / 13 Foto di: Art Fleischmann #63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3, GTD: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeff Westphal, Alessandro Balzan 10 / 13 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeff Westphal, Alessandro Balzan 11 / 13 Foto di: Art Fleischmann #63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeff Westphal, Alessandro Balzan 12 / 13 Foto di: Art Fleischmann #63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3: Cooper MacNeil, Toni Vilander, Jeff Westphal, Alessandro Balzan 13 / 13 Foto di: Art Fleischmann

