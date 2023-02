Piloti Audi: arrivano Gachet e Hofer, via Berthon e Van Der Linde

Carica lettore audio

Audi Sport ha pubblicato l'elenco dei 14 piloti ufficiali che schiererà nelle gare GT per la stagione 2023.

Il numero è calato rispetto agli anni passati, con l'abbandono di alcuni pilastri come René Rast e Nico Müller, che dopo la chiusura del programma LMDh in favore della discesa in campo in F1 hanno preferito prendere altre vie, cosa che hanno successivamente scelto assieme al loro Team WRT i giovani Charles Weerts e Dries Vanthoor.

Gli ultimi addii alla Casa di Ingolstadt sono quelli di Nathanaël Berthon, impiegato nello sviluppo dell'Audi RS 3 LMS TCR e visto in azione nel FIA WTCR lottando per il titolo contro la Hyundai di BRC condotta da Mikel Azcona fino all'ultimo round, e soprattutto di Kelvin Van Der Linde, che lascia i Quattro Anelli con in bacheca successi in competizioni endurance GT, ADAC GT Masters, dove ha vinto il titolo nel 2014 e 2019, e DTM.

Kelvin van der Linde, ABT CUPRA Formula E Team, in griglia di partenza Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La rosa dei piloti 2023 vede l'ingresso di Simon Gachet e Max Hofer. Il 29enne francese si era già portato a casa il titolo Silver-Sprint nel GT World Challenge Europe 2020, vincendo la Medaglia d'Oro ai FIA Motorsport Games nel 2022. Il 23enne austriaco è invece cresciuto in Audi Sport TT Cup e TCR Germany, per poi passare al GT4 e all'ADAC GT Masters, mettendo le mani sul titolo del campionato GTC con la R8 LMS GT3.

Fra le conferme c'è il romagnolo Mattia Drudi e il giovane Luca Engstler, entrato lo scorso anno nello schieramento Audi assieme al belga Gilles Magnus, ai quali si aggiungono Ricardo Feller, Christopher Haase, Pierre Kaffer, Dennis Marschall, Christopher Mies, Markus Winkelhock, Frédéric Vervisch, Patric Niederhauser e il veterano del Nürburgring, Frank Stippler.

#26 Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3: Lucas Legert, Simon Gachet, Gilles Magnus Photo by: SRO

"Con questa formazione di piloti, siamo ben posizionati per la stagione 2023 e possiamo supportare i clienti con i punti di forza individuali dei nostri piloti in un'ampia varietà di programmi", ha dichiarato Chris Reinke, Responsabile di Audi Sport Customer Racing.

"Un caloroso benvenuto a Simon e Max, che conoscono i nostri prodotti da molto tempo. Li abbiamo osservati per anni e siamo felici di poter dare loro queste opportunità".

"Un grande ringraziamento va anche ad altri due piloti che quest'anno non fanno più parte della nostra squadra. Nathanaël Berthon ha ottenuto per noi vittorie nel WTCR e dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell'Audi RS 3 LMS".

"Kelvin Van Der Linde ha conquistato titoli, vittorie in gare di 24 ore e molti altri successi con Audi. Anche se sta dando un nuovo impulso alla sua carriera, saremmo felici di rivederlo al volante di un'Audi R8 LMS nel prossimo futuro per programmi individuali o gare".