Maserati: ecco la MC20 GT2 in pista a Varano per il primo test

La nuovissima Maserati MC20 GT2 ha fatto la sua prima apparizione su un tracciato, dando ufficialmente il via ai test di sviluppo della vettura con la quale il Tridente punta a competere nel GT2 European Championship di SRO Motorsports Group.

L'annuncio del progetto era avvenuto durante la scorsa estate e i mesi invernali sono serviti per affinare il mezzo che il collaudatore Andrea Bertolini ha battezzato all’Autodromo Varano de’ Melegari.

L'auto verrà ufficialmente presentata a fine giugno in occasione della 24h di Spa-Francorchamps, ma nel frattempo lo shakedown effettuato sul tracciato emiliano è servito per controllare che tutto fosse in ordine, a cominciare dal motore Nettuno V6 da 630 CV, la nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion), passando poi alla monoscocca centrale in fibra di carbonio ultraleggera e la carrozzeria in composito integrale.

Bertolini ha potuto lavorare anche sulle prime regolazioni di bilanciamento meccanico-aerodinamico della GT2 che è dotata di splitter anteriore ed ala posteriore regolabile, carrozzeria rimovibile con sgancio rapido per una sostituzione ottimizzata dei componenti e telaio caratterizzato da una elevata rigidezza flessionale e torsionale.

Maserati MC20 GT2 Photo by: Maserati Media Center

Come spiega la nota ufficiale riguardo le altre informazioni tecniche, la scatola guida è puramente elettrica, tutti i componenti delle sospensioni sono specifici da corsa (barre antirollio, ammortizzatori regolabili ed elettronica). Il cambio è da corsa sequenziale a sei rapporti con selettore al volante associato all’attuatore elettrico rotativo. Infine il cruscotto è in fibra di carbonio con display da 10" integrato.

“Le prime giornate sono sempre qualcosa di unico, ancora di più per me che ho avuto la fortuna di portare al successo Maserati nel periodo dei mondiali GT1, vincendo 4 titoli, e oggi stiamo per tornare in pista con un’altra vettura stupenda", ha commentato un emozionato Bertolini a fine giornata.

"Abbiamo fatto parecchi run e i primi riscontri sono positivi. Tornare alla guida di una GT è stato emozionante, ho visto tutte le persone coinvolte molto entusiaste e motivate. Ci siamo concentrati sullo sviluppo di un prodotto non solo all’altezza della competizione ma anche di una vettura ideale per i nostri gentlemen driver in termini di maneggevolezza, comfort e prestazioni. Vogliamo che abbiano una sensazione unica con questa macchina".

Maserati MC20 GT2 Photo by: Maserati Media Center

Per l'esordio la GT2 si è presentata in una classica livrea mimetica a sfondo tricolore italiano, mentre quella ufficiale sarà Maserati Corse Blu Infinito, ma ovviamente la cosa fondamentale era capire il suo comportamento in pista dopo i mesi di operazioni svolti in azienda su simulazioni e progettazioni.

"In questi mesi abbiamo svolto un intenso lavoro al simulatore, grazie all’impegno di un team fantastico che ringrazio, e l’aspetto più positivo è che dopo queste prime giornate la correlazione con la realtà è di altissimo livello".

"Abbiamo una serie intensa di giornate di test che ci aspettano per farci trovare pronti in vista del nostro ritorno in pista”.