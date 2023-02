McLaren: arriva il pacchetto EVO per la 720S GT3

Carica lettore audio

Anche la McLaren Motorsport ha scelto di evolvere il suo modello esistente di vettura GT introducendo un nuovo kit per la stagione 2023.

La 720S GT3 diventa così versione EVO, come per esempio hanno fatto in questi anni Ferrari per la 488, Mercedes per la AMG GT3, Honda con la sua NSX e Lamborghini per la Huracan citandone alcune, dando modo a chi già possiede l'auto di poterla aggiornare con le nuove specifiche. Chi invece non l'avesse, può già ordinarla alla Casa britannica.

Queste riguardano principalmente la carrozzeria e l'aerodinamica, con un nuovo splitter abbinato al rinnovato paraurti anteriore che ha attacchi al telaio più semplici per migliorare le operazioni dei meccanici, così come il cofano anteriore che presenta una rinnovata feritoia per il raffreddamento.

McLaren 720S GT3 EVO Photo by: McLaren

Rivista anche la fanaliera in ottica gare notturne, oltre ad un'ala posteriore dotata di nuovi piloni per incrementare il carico e semplificare le modifiche di incidenza.

Questo è ciò che riguarda la parte esteriore, mentre sotto al vestito troviamo nuove sospensioni con ammortizzatori Ohlins TTX40 a 4 regolazioni con montanti e componenti varie al fine di garantire una messa a punto che allunghi la vita alle gomme.

Infine pure le pinze dei freni sono state irrobustite per resistere meglio ai contatti e dotate di un nuovo attacco per facilitare le operazioni di montaggio.

McLaren 720S GT3 EVO Photo by: McLaren

“La McLaren 720S ha avuto un incredibile successo nel mondo delle corse GT3 da quando fece il suo grandissimo debutto alla 12h del Golfo - ha dichiarato Ian Morgan, Direttore del Motorsport per McLaren Automotive - Da allora sono arrivate diverse vittorie e titoli in campionati come Asian Le Mans Series, IMSA Sportscar Championship e GT World Challenge Europe, mentre il 2023 è cominciato con il podio alla 24h di Daytona".

"In questi momenti abbiamo sempre mantenuto un legame stretto coi nostri clienti, ascoltando e facendo tesoro dei consigli che i vari team ci hanno fornito in modo da tradurli nel kit EVO. Abbiamo migliorato le prestazioni e la gestibilità del mezzo, assicurando alla McLaren 720S un prosieguo competitivo nel mondo delle corse GT3 per altri anni a venire".

McLaren 720S GT3 EVO Photo by: McLaren