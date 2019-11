Giorgio e Gianluca Roda ai FIA Motorsport Games di Vallelunga

Cresce l’attesa e la curiosità per la prima “Olimpiade del Motorsport” in programma dal primo al 3 novembre sul circuito Piero Taruffi di Vallelunga. I FIA Motorsport Games 2019 sono pronti ad infiammare la capitale e l’attesa cresce anche in casa Roda con papà Gianluca e il figlio Giorgio che rappresenteranno l’Italia, paese ospitante di questa prima edizione, a bordo della Ferrari 488 GT3 del team AF Corse. Un connubio tutto italiano che sarà sicuro protagonista nella gara GT CUP, uno degli eventi più attesi dei FIA Motorsport Games.

Il #TeamItaly, che scenderà in pista nel fine settimana romano sarà composto, oltre che dai comaschi Giorgio e Gianluca Roda, da Federico Sceriffo (Drifting Cup), Enrico Bettera (Touring Cup), Stefano Conte (Dicgital Cup) e dai giovanissimi Paolo Gallo ed Emma Segattini (Karting Slalom Cup). Un team di altissimo livello che avrà l’onore di rappresentare il tricolore nella prima Olimpiade del Motorsport.

“Sono allo stesso tempo orgoglioso ed emozionato – ha commentato Giorgio Roda – Poter rappresentare la propria nazione in un grande evento come i FIA Motorsport Games è sicuramente un qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Farlo in coppia con mio papà è ancora più emozionante. Sono certo che sarà un grandissimo spettacolo per il pubblico e per noi che saremo i protagonisti di questo magnifico evento, ma soprattutto spero di poter portare in alto i colori del #TeamItaly con i miei compagni d’avventura. Ovviamente correre “in casa” con una vettura italiana, con il team di riferimento per il mondo Ferrari è un qualcosa che mi rende estremamente felice. Noi ce la metteremo tutta e siamo certi che all’interno dell’abitacolo sentiremo il calore del pubblico romano che ci spingerà dalle tribune”.

Giovedì 31 ottobre le vetture saranno esposte in Piazza del Popolo, prima di spostarsi per una parata nel cuore di Roma e arrivare davanti al Colosseo per la suggestiva cerimonia d’apertura, in programma alle ore 18.00. Venerdì, invece, si accenderanno i motori della prima edizione dei FIA Motorsport Games con Giorgio e Gianluca Roda che scenderanno in pista per due sessioni di prove libere alle 10.00 e alle 13.00.

Sabato 2 novembre alle ore 9.45 semafori verdi per le qualifiche con Gara 1 in programma, sempre nella giornata di sabato, alle ore 14.25. Domenica 3 novembre gara 2 scatterà alle ore 9.30, mentre la terza gara chiuderà il programma dei FIA Motorsport Games alle ore 15.00. Tre gare da 1 ora ciascuna che assegneranno le medaglie per la prima “Olimpiade del Motorsport”. Ingresso gratuito sul tracciato di Vallelunga, registrandosi sul sito ufficiale della manifestazione e diretta streaming di tutto l’evento attraverso il canale Youtube.