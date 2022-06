CIGT | Misano: Moncini e Guidetti si impongono in Gara 2

Carica lettore audio

Un cielo coperto con 30° è stata la cornice della partenza di gara 2 del secondo round del GT Sprint tricolore. Pole Position in mano a Di Folco (Imperiale Racing) accanto a lui Agostini con la 488 (Easy Race). Seconda fila tutta Ferrari, con le 488 della Scuderia Baldini affidate a Di Amato e Gai. Colpo di scena nel formation lap, con Di Folco fermo lungo il percorso, causa la rottura del sensore giri motore.

Semaforo verde, Agostini parte bene e approfitta della casella accanto vuota con le due Ferrari di Baldini che incalzano. Ottimo spunto di Ceccotto e Klingmann, rispettivamente terzo e quarto, con Di Amato secondo. Poppi, Pieri e Coluccio i primi della GT Cup, mentre Ferri leader in Gt4, davanti a Schjerpen e Fondi. Al terzo passaggio Klingmann prova un accenno di sorpasso, riprova e completa la manovra al Tramonto ed è terzo. Di Amato si avvicina ad Agostini per la leadership, mentre Butti pressa Meijer, Macripò esce sulle barriere e Safety car, pilota illeso. Al sesto, bandiera verde e si riparte, Agostini non si fa sorprendere, Gai, Klingmann e Ceccotto vanno in caccia.

FCY con Alessandri che entra in contatto con un'altra vettura, capotta, illeso il pilota e Safety car in pista. Al nono si riparte e si riapre la battaglia per la prima posizione, Pieri e OUT per un contatto da parte di Poppy e ancora Safety car. La finestra dei cambi viene posticipata. Al 12° Safety car IN, si riparte e al 13° si apre la finestra dei cambi, entrano, Meijer, Castillo, Mainetti e tutti gli altri a seguire con Agostini che resta leader. Gai IN al 15° Scalvini IN per Barri. Di Amato prova l’affondo su Agostini che resiste e il romano entra e lascia a Urcera, Ceccotto IN insieme a Butti, Rappange lascia a Pesce. Testacoda di Negro e Klingmann entra per Glock. Linossi IN per Piria. Agostini IN al pelo e lascia a Vebster.

Panciatici è sotto Vebster al 20°, Pitorri OUT e Glock fast lap in 1’32”968. Penalty di 3”846 per Galbiati causa tempo sosta ai box non regolare, 3”978 per Barri per lo stesso motivo. Errore di Vebster, passa Panciatici e Guidetti sorprende tutti e due. Al 25° Guidetti, Panciatici, Vebster e Glock, in GT Cup Bontempelli davanti a Postiglione e Gattuso, in GT4 Bencivenni, Marchetti e Cerati. Forcing di Urcera che passa Vebster che perde parti di carrozzeria.

Grande vittoria di Guidetti, lucido fino in fondo, finalmente è uscito il vero Panciatici, ottimo secondo con Glock terzo e Galbiati quarto. Postiglione vince nella Cup, a conferma della classe del pilota potentino, davanti a Gattuso e Mazzola. Finalmente vedono la bandiera a scacchi Francesca Linossi e Vicky Piria, dopo una buona gara.

Finalmente, perché sono state “bersagliate” da tante sfortune e guasti “Sono contenta del passo gara, abbiamo visto che il potenziale c’è, basterebbe un po’ di fortuna in più” il commento della Piria, gli fa eco la Linossi “ purtroppo la rottura del cambio non ci voleva, non ho girato tantissimo visto i problemi ieri, in totale nove, dieci passaggi considerando le safety car. Spero vivamente che a settembre potremo finalmente girare con costanza e continuità”.

La serie Sprint tricolore si prende una pausa e torna nel weekend del 5 settembre all’Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Per quanto riguarda la classifica Glock-Klingmann sono in testa con 47p. affiancati da Moncini-Guidetti, terza piazza per Galbiati con 41, quarta per Gai-Panciatici con 38p. e Di Amato-Urcera con 37.p Un altro weekend ricco di emozioni e colpi di scene, l’ingresso del giovane Paul Meijer è stato interessante (al posto di Cressoni impegnato a Le Mans) il giovane olandese è stato veloce e concreto, coadiuvato da un ottimo Kikko Galbiati. Magnoni-Di Fabio oramai sono abituati ad essere leader della GT3 AM, Di Fabio del resto sta andando bene e acquisisce esperienza sulla GT3 (prima stagione).

Buone e in crescendo le prestazioni di Butti-Patrinicola (Audi Sport Italia) che accumulano esperienza e chilometri, girando su tempi molto interessanti. Da non sottovalutare il giovane Luca Maria Attianese, il romano sta migliorando giro dopo giro accumulando chilometri, visto che questa è la stagione di esordio a bordo di una Gt, possiamo considerare buone le sue prestazioni. Sono stati numerosi i contatti in pista, a causa della differenza di prestazioni.

Come successo in passato, ci sarebbe la necessità di dividere le categorie, le GT3 e GT4 insieme e GTCup a parte. Alla base di questa scelta ci sono le prestazioni, per una GT3 è più “facile” sorpassare una GT4 vista la grande differenza di performance, cosa che si assottiglia moltissimo.

La serie Endurance comunque tornerà al Mugello nel weekend del 17 luglio.