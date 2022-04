CIGT | Moncini-Guidetti, le giovani punte di JAS-Nova Race

Carica lettore audio

La punta di diamante Nova Race nel Campionato Italiano GT è giovanissima, con Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini.

L'accoppiata di promesse bresciane sarà impegnata con una gran voglia di primeggiare sulla Honda NSX GT3 Evo 22 sia nella stagione tricolore del GT3 Sprint sia in quella dell'Endurance.

Lo scorso anno la collaborazione di Nova Race col JAS Motorsport Development Driver Programme creato dalla factory di Arluno, alla resa dei conti si è concretizzato nell'ottenere la prima pole position (a Monza), la prima vittoria assoluta di una Honda GT3 (a Imola) e nel titolo conduttori GT3 Am Endurance, risultati ascrivibili alla presenza di due giovani piloti del programma diretto da Riccardo Incarbone.

#77 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo 22: Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Photo by: JAS Motorsport

Quest'anno per la squadra varesina l'impegno nei campionati italiani Gran Turismo, che prenderanno il via con la serie Sprint a Monza il 23 aprile, prevede ancora la presenza nelle proprie fila di due promesse italiane incluse tra i sei prescelti da JAS Motorsport nel 2022.

A precisare i contorni della collaborazione è il Team Manager Christian Pescatori: "Sono veramente molto contento di presentare questa giovane coppia molto veloce formata da Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini e non vedo l'ora di vederla all'opera in pista".

"Personalmente ho sempre creduto tantissimo nei giovani piloti e mettere sullo stesso sedile un duo come questo è la conferma che è giusto puntare su di loro. Lavoreremo veramente parecchio durante tutto l'anno per essere sempre ai massimi livelli, visto che faremo insieme sia la serie Sprint che quella Endurance".

"Ci tengo veramente tantissimo ad avere la dimostrazione coi risultati che il nostro team ha fatto bene ad aver puntato su di loro".

#77 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo 22: Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Photo by: JAS Motorsport

Guidetti, diciannovenne di Desenzano, si presenta con ottimismo alla seconda stagione di impegni nel tricolore con un anno di esperienza alle spalle sulla splendida vettura giapponese: "Essere legato alla famiglia JAS Motorsport dalla fine del 2020 e a Nova Race dalla scorsa stagione è stato di grande aiuto per la mia carriera agonistica, quindi sono molto felice di rimanere nel programma di sviluppo piloti per un'altra stagione italiana con la Honda NSX GT3 Evo 22".

"Insieme abbiamo imparato tanto e ottenuto i primi brillanti risultati, la prima pole positiion, la prima vittoria assoluta: non vedo l'ora di iniziare".

#77 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo 22: Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Photo by: JAS Motorsport

Il bresciano Moncini (figlio di quell' Emanuele che ha dato molto alle competizioni tricolori a ruote coperte) a diciotto anni brucia le tappe dopo una buona stagione nella probante Carrera Cup nazionale e guarda alla doppia partecipazione con entusiasmo: "Entrare a far parte del JAS Motorsport Development Driver Programme quest'anno è molto eccitante perché è una nuova avventura e una che arriverà solo nella mia seconda stagione di corse automobilistiche ed essere coinvolto in un programma come questo insieme a Jacopo e a Nova Race, ne sono sicuro, sarà di grande aiuto nella mia carriera".

"Voglio usare le cose che imparerò dal team, da chi mi affianca, dal coordinatore del programma Edoardo Liberati che ci seguirà in questa stagione con la NSX GT3 Evo 22 per fare cose molto buone".