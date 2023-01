CIGT | Si scaldano i motori: ecco le prime novità del 2023

Carica lettore audio

Nel Campionato Italiano Gran Turismo ci si comincia a muovere per programmare e organizzare la stagione 2023.

In casa Nova Race, dove è arrivata la prima ufficializzazione del primo pilota. Si tratta di Axel Gnos, che negli ultimi due anni ha partecipato al Formula Regional nel Team di casa G4 Racing.

In attesa di vederlo in azione sulla Honda NSX, ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Motorsport.com: “Sono molto emozionato per questa nuova sfida nel mondo delle vetture Gran Turismo, Team nuovo e soprattutto macchina nuova e soprattutto nuove regole visto che vengo da un Campionato monoposto".

"Non vedo l’ora di tornare in pista e fare più esperienza possibile con la Honda NSX GT3. Devo capire e mostrare il mio ritmo e soprattutto quanto riesco ad essere competitivo. Amo guidare e lo mostrerò a tutti”.

Lo spagnolo è solo il primo rinforzo di una squadra che Christian Pescatori sta pian piano allestendo, come spiega a Motorsport.com: "Siamo felici di aver ufficializzato Axel, più avanti comunicheremo anche tutti gli altri piloti. Saremmo molto contenti di poter confermare la stessa squadra che nel 2022 ci ha regalato due titoli".

#55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Photo by: ACI Sport

Al via ci sarà sicuramente la lady, Francesca Linossi, che quest’anno segnerà il traguardo delle undici stagioni nella serie tricolore.

La bresciana gareggerà sicuramente nella Classe GT3, macchina e Team sono in trattativa e ci sono possibilità di rivederla a bordo della Mercedes AMG GT3 dell’Antonelli Motorsport. Ne sapremo di più prossimamente.

Un altro pilota che sta lavorando per la nuova stagione è Vito “Chico” Postiglione, non solo per la sua, ma anche per i due ragazzini terribili, Rocco Mazzola e Luigi Coluccio, già annunciati dal Team Best Lap al volante della Ferrari 488 GT3.

Per loro un test ufficiale a Misano nel mese di marzo e il debutto in gara sempre al 'Marco Simoncelli' per la prima del GT Sprint.

Per ora è tutto, ma prossimamente arriveranno altri aggiornamenti su squadre, piloti, team e tanto altro.