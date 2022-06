CIGT | Roe-Balthasar-Ponzio con Imperiale nell'Endurance 2022

Carica lettore audio

L’equipaggio sarà composto da James Roe Jr, Sebastian Balthasar e Riccardo Ponzio. Si tratta di una line-up completamente inedita per Imperiale Racing che punta con decisione verso i giovani dato che tutti e tre i piloti non superano i 25 anni di età.

James Roe Jr. sarà all’esordio in GT dopo aver maturato esperienza e successi con le vetture monoposto. Ha iniziato la sua carriera nel 2014 con le Ginetta e nel 2015 ha chiuso al secondo posto il Ginetta Junior Ireland. Passato alle formula nel 2016 ha militato in categorie importanti come F4 UAE, F2000, chiuso al secondo posto nel 2018, F3 e Formula Regional Americas fino alla Infy Pro 2000 nel 2021 e alla Indy Lights nella quale è impegnato quest’anno.

Sebastian Balthasar ha invece debuttato in GT con Lamborghini nel 2020, partecipando al round di Misano. In quell’occasione siglò la pole position e chiuse al terzo posto. Al suo attivo tante vittorie nel Super Trofeo Europe con il terzo posto PRO ottenuto proprio nel 2021. Lo scorso anno ha preso parte anche al round di Sebring valido per la 24H GT Series. Al suo attivo anche il successo nel ATS F3 Trophy 2013 e nell’ADAC Kart Masters KF3 2011, all’inizio della carriera.

Riccardo Ponzio ha esordito nelle competizioni di recente, partecipando all’Italian F4 Championship nel 2015 e 2016. Nel 2018 si è cimentato nell’European Le Mans Series in LMP3 e nel 2019 ha colto un ottimo secondo posto nel Campionato Italiano Sport Prototipi confermando la sua poliedricità. È uno dei pochi piloti italiani a fregiarsi di aver guidato una vettura di Formula 1 dato che lo scorso anno ha preso parte al BOSS GP Championship al volante di una Jaguar R3 con la quale ha colto il terzo posto al Red Bull Ring e due secondi posti a Spa-Francorchamps.

James Roe Jr: “Devo ringraziare Imperiale Racing, Topcon e tutte le persone che hanno reso possibile questo programma. Esordire con le vetture GT sarà un momento molto importante per me, un’occasione importante per aumentare l’esperienza in ambito Europeo in una serie molto competitiva come il Campionato Italiano Gran Turismo: sono sicuro che ci divertiremo”.

Sebastian Balthasar: “Sono davvero felice di annunciare che nel 2022 correrò nel GT Endurance italiano con Imperiale Racing. Dopo due anni di successi nel Lamborghini Super Trofeo, non vedo l’ora di affrontare nuove sfide nei campionati GT3. È un onore entrare a far parte di uno dei team GT3 europei di maggior successo ed esperienza. Un ringraziamento speciale a Lamborghini e Luca Del Grosso per la fiducia e a tutte le persone che hanno lavorato per far sì che questo progetto si concretizzasse”.

Riccardo Ponzio: “Sono molto contento di salire a bordo di un team importante come Imperiale Racing e sono pronto a ricambiare l’opportunità che mi è stata proposta con impegno e dedizione. Sarà una bella sfida!”.

Luca Del Grosso (Team Manager): “Prima di tutto un benvenuto a bordo a James, Sebastian e Riccardo. Si tratta di tre giovani determinati e pronti a dimostrare tutto il loro valore in un campionato dall’alto profilo tecnico e competitivo. Sono sicuro che troveranno subito grande sintonia tra di loro e con tutto il team: il nostro obiettivo è quello di conseguire risultati in crescendo e lavoreremo insieme per far sì che questo accada sin dal Mugello”.