CIGT | Guidetti-Moncini vincono Gara 2 e sono Campioni Sprint

Prima della partenza di Gara 2 del Campionato Italiano GT Sprint, il ricordo di Giovanni Di Pillo coinvolge tutti quanti, tra la clip in onda nella diretta TV e la moglie Cristina e Fabrizio Calia in griglia. Sessanta secondi di commozione per l'omaggio a 'The Voice'.

Prima fila con la Pole di Butti e Urcera accanto. Rappange parte dai box dopo il problema in qualifica. Butti gira per primo, Middleton e Moncini a seguire. Donno in testa alla Cup con Testa e Barri a seguire.

Butti spinge e prende quasi un secondo di vantaggio, Urcera scivola dietro. Klingmann giro veloce in 1’47”494, Butti allunga a 1”2. Ottimo Testa che punta gli scarichi di Donno con la 488 Challenge.

Grande sorpasso di Testa su Donno alla S.Donato, Bencivenni prova su Fondi e Marchetti sul compagno mentre Privitelio controlla. 'Matitone' Marchetti si infila sul compagno e prende la seconda posizione.

Grande gara di Testa, nono assoluto con la Huracan Super Trofeo EVO 2, mentre Butti dimostra tutto il suo talento e la sua maturità comandando una gara incredibile.

Al nono rischio di Fondi nel passare Privitelio. Forcing di Klingmann su Moncini che resiste, con Butti che porta il proprio vantaggio a un secondo e mezzo. Quinto Urcera che passa Galbiati ed è quinto. Al 13° si apre la finestra dei cambi, Piccioli, Mainetti IN insieme a Middleton e Klingmann.

Sale Gai, IN Guerra. 'Babalus' ai box con l’anteriore destra KO per la perdita della posteriore sinistra, riesce a rientrare mentre Urcera cambia per Di Amato.

Bencivenni lascia a Ferri. Warning per Di Folco e Glock. AL 17° FCY per l’uscita della Porsche di Nelson alla Savelli, a causa di un contatto da parte della R8 di Butti, tutto ok per il pilota americano. La classifica vede l'Audi in testa davanti a Guidetti, Ceccotto e Di Amato, nella GT Cup Marzialetti leader davanti a Berton e Di Leo. In GT4 comanda Ferri davanti a Cerati e Schjerpen.

Il FCY passa a Safety Car al giro diciannove. Al 21° riparte la gara con Di Folco attaccato agli scarichi di Glock. Al 22° Guidetti passa in testa, colpo di scene per l’uscita della BMW di Glock alla Poggio Secco, dopo l’attacco di Di Folco tutto all’interno e ancora Safety Car. Il romano verrà poi penalizzato di 25" per l'episodio.

Al 25° riparte la gara con poco più di un minuto e il giro aggiuntivo. Green Flag con Ceccotto che punta Patrinicola, passa grazie alla complicità di un doppiato.

Sotto la bandiera a scacchi titolo e gara della GT3 va a Leonardo Moncini e Jacopo Guidetti, con la seconda posizione di Ceccotto-Di Giusto e Butti-Patrinicola che perdono la terza, sanzionati di 25" per l' incidente sopracitato.

GT Cup PRO-AM a Coluccio-Mazzola. Gara incredibile con tanti colpi di scena, lotta fin sotto la bandiera a scacchi, l'ordine finale delle categorieè il seguente:

CIGT SPRINT - Mugello: Gara 2