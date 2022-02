Petrarca, il pilota Moto3 campione de “L’Eredità”

Carica lettore audio

Campione in pista e non solo: Lorenzo Petrarca, volto non nuovo nel mondo delle due ruote, è diventato popolare al grande pubblico negli ultimi due giorni per essere stato campione nel noto quiz televisivo “L’Eredità”. Il pilota abruzzese, che ha corso in Moto3 nel 2016, è arrivato in finale già due sere fa, ma ieri sera si è confermato riuscendo anche a vincere l’ultimo gioco, “La Ghigliottina”.

La parola “palco” sarà sicuramente difficile da dimenticare per Petrarca, che grazie ad essa ha vinto ben 210mila euro in gettoni d’oro messi in palio nel gioco dedicato al campione della puntata. Come da regolamento, il campione che indovina la parola senza aver mai “ghigliottinato” (ovvero sbagliato) le alternative delle parole che formano gli indizi, non torna a partecipare. Petrarca lascia “L’Eredità”, ma può tornare a concentrarsi sul suo percorso di studi.

Petrarca infatti è laureato in Economia con un percorso triennale e sta studiando per conseguire la laurea Magistrale in diritto ed economia. Nel frattempo però, l’abruzzese non ha lasciato le due ruote. La scorsa stagione infatti ha disputato la Pirelli Cup, in cui ha ottenuto il terzo posto finale nella classe 600. Negli anni precedenti inoltre ha corso nel CIV e l’esperienza nel campionato nazionale lo ha portato ad approdare nel mondiale. Nel 2016 infatti è arrivato il debutto in Moto3 con il Team Italia per la sua prima (e fino ad ora unica) stagione da pilota titolare. In quell’anno ha ottenuto un 14esimo posto come miglior risultato, chiudendo il campionato con due punti all’attivo. Già nel 2015 però aveva esordito sulla scena mondiale con una wild card nel Gran Premio di Misano.

Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 1 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 2 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 3 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 4 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 5 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 6 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 7 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 8 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 9 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 10 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 11 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 12 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 13 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 14 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 15 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 16 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 17 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 18 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 19 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 20 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 21 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 22 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 23 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 24 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, San Carlo Team Italia 25 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, San Carlo Team Italia 26 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, San Carlo Team Italia 27 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 28 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 29 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 30 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, San Carlo Team Italia 31 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia, Mahindra 32 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 33 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 34 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 35 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, San Carlo Team Italia 36 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 37 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 38 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 39 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 40 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 41 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 42 / 52 Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 43 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 44 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 45 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 46 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 47 / 52 Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 48 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 49 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 50 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, San Carlo Team Italia 51 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Petrarca, 3570 Team Italia 52 / 52 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images