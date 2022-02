Ferrari: al via il film di Michael Mann, Adam Driver sarà Enzo

Carica lettore audio

Michael Mann comincerà finalmente a girare il film su Enzo Ferrari, dopo ormai oltre due anni di trattative e revisioni del progetto.

Il celebre regista statunitense ha raggiunto un accordo con STX Entertainment per la distribuzione della pellicola, che avrà protagonisti differenti rispetto alle ultime notizie che circolavano.

I panni del Drake non verranno vestiti da Hugh Jackman, scelto per la parte dopo la rinuncia di Christian Bale, bensì da Adam Driver, affermatosi nel mondo del cinema soprattutto per l'interpretazione del personaggio di Kaylo Ren nell'ultima trilogia di Star Wars.

Ad affiancare il 38enne californiano saranno altre due stelle come Penélope Cruz e Shailene Woodley, alle quali spetteranno rispettivamente le parti della moglie Laura e dell’amante Lina Lardi.

Enzo Ferrari durante la sua consueta visita a Monza Photo by: David Phipps

Mann, produttore esecutivo di "Le Mans '66 - Ford vs Ferrari", lavorerà sul copione scritto dallo sceneggiatore Troy Kennedy Martin - scomparso nel 2009 - con l'idea di rivedere alcune cose prendendo spunto dal libro scritto da Brock Yates intitolato “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine".

L'ambientazione sarà quella di metà anni '50, nei quali Enzo Ferrari si ritrovò a combattere non solo con problemi economici aziendali, ma anche con quelli personali dovuti alla morte dell'amato figlio Dino e alla crisi matrimoniale.

Il via delle riprese è previsto per la primavera di quest'anno e sono state scelte come ambientazioni Modena e provincia, ovvero quelle dove è nato e vissuto il papà del mitico Cavallino Rampante.