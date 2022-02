Indycar e Motorsport Network rivelano i risultati del più grande sondaggio fan

Carica lettore audio

St. Petersburg (25 febbraio 2022) – Indycar e Motorsport Network hanno annunciato oggi i risultati chiave del Global INDYCAR Fan Survey 2022. Lanciato a gennaio, il Sondaggio Globale per i Fan Indycar è stato commissionato da Indycar, ospitato da Motorsport Network e analizzato da Nielsen Sports, gli esperti globali di informazioni, dati e misurazioni. Condotto in 11 lingue attraverso la piattaforma Motorsport.com e con un feedback di oltre 53.000 fan in 147 paesi, il sondaggio ha rivelato che Indycar ha mantenuto una base di fan fedeli, mentre negli ultimi anni ha incrementato la popolarità tra i più giovani e le diverse fasce demografiche.

Big Machine Music City Grand Prix. Photo by: IndyCar

Non è una sorpresa che gli Stati Uniti rappresentino il 56% delle partecipazioni al sondaggio, ma nei primi 5 paesi ci sono anche Francia, Regno Unito, Giappone e Canada, suggerendo una crescita di interesse a livello internazionale per la NTT INDYCAR SERIES. Questa crescita riflette un pubblico in espansione e più diversificato, evidenziato dal 37% degli intervistati sotto i 35 anni di età e il 12,2% degli intervistati che si identificano come donne. Questo è il secondo più alto tasso di partecipazione femminile per un sondaggio messo in campo da Motorsport Network di una serie globale di corse.

"La Indycar sta crescendo a un ritmo storico e rapido," ha detto Mark Miles, Presidente e CEO di Penske Entertainment Corporation. "Il nostro prodotto è visto come competitivo ed entusiasmante, così come abbiamo attratto nuovi piloti di talento nel nostro campo, abbiamo anche visto un successo ammirevole nell'attrarre nuovi appassionati tra le nostre fila. Mentre ci imbarchiamo in un anno importante per INDYCAR, siamo enormemente incoraggiati dal quadro che fornisce il Sondaggio Globale per i Fan sia luminoso".

Nel complesso, l’approvazione dei fan del prodotto corse è molto alta. I primi 5 attributi della INDYCAR, come risulta dal sondaggio, sono: "competitiva", "emozionante", "divertente", "in crescita" e "pericolosa", con oltre l'80% degli intervistati che considerano la Indycar "competitiva".

I risultati del Sondaggio Globale per i Fan Indycar promosso da Motorsport Network indicano che i fan vogliono guardare le gare in diretta, prevalentemente in TV. La maggior parte dei fruitori di INDYCAR sta guardando le gare attraverso una combinazione di piattaforme via cavo e in streaming, con quest'ultima che sta superando la visione in chiaro. I muri del pagamento rimangono una preoccupazione di alcuni fan in mercati specifici, con una potenziale riduzione dell'accesso alle gare in diretta. I social media sono diventati la piattaforma principale per i contenuti non legati al weekend di gara per tutti i fan e la fonte principale di tutti i contenuti INDYCAR per quelli tra gli under 35.

Fans watch the Honda Indy 200 at Mid-Ohio. Photo by: IndyCar

In base agli intervistati, gli esports sono sempre più rilevanti per i fan della INDYCAR, con quasi la metà che partecipa al gioco settimanalmente. Questo numero sale all'85% tra i 16-24enni e al 70% tra i 25-34enni, suggerendo un pubblico robusto per l'imminente uscita di un titolo di videogiochi incentrato su INDYCAR.

"E' stato affascinante lavorare a questo più grande sondaggio mai condotto tra i fan della INDYCAR e la conclusione ineludibile è che i fan credono che INDYCAR sia una serie in ascesa", ha detto James Allen, presidente di Motorsport Network. "INDYCAR è il principale campionato di corse per monoposto in Nord America, ma ha avuto a lungo un seguito in altri continenti a causa di importanti piloti internazionali che vi corrono. Oggi, la composizione internazionale della griglia si riflette nei risultati del sondaggio, con una forte diffusione geografica al di fuori del Nord America. Mentre la serie ha i suoi fedeli seguaci nelle fasce d'età più anziane, in particolare negli Stati Uniti, INDYCAR studierà da vicino i dati sui suoi nuovi fan più giovani e femminili a livello internazionale. Grazie a internet e ai social media che danno facile accesso a contenuti ricchi, chiunque, ovunque, può diventare un fan della INDYCAR oggi. E gli esports giocheranno chiaramente un ruolo significativo in futuro. Sarà affascinante vedere come le tendenze si svilupperanno nei prossimi anni".

Nonostante la pandemia, c'è ancora un forte desiderio di assistere alle gare dal vivo. Oltre l'80% degli intervistati ha espresso il desiderio di assistere a una gara dal vivo, mentre quasi il 50% degli intervistati ha indicato di aver assistito a una gara dal vivo negli ultimi 5 anni. Uno dei maggiori fattori citati come ostacolo alla partecipazione alle gare dal vivo è l'impossibilità di assistere a una gara locale per gli appassionati, soprattutto al di fuori del Nord America.

Da un punto di vista ecologico, i fan più giovani danno più importanza alle iniziative green negli sport motoristici, e mentre la maggior parte è soddisfatta di ciò che INDYCAR sta facendo per essere più green, oltre il 20% delle appassionate donne crede che INDYCAR dovrebbe fare di più sul fronte della sostenibilità.

Helio Castroneves during Indianapolis 500. Photo by: IndyCar

"Sulla scia del successo del sondaggio per i fan della Formula 1, è stato un piacere essere coinvolti in un altro sondaggio globale sugli sport motoristici con Motorsport Network. La nostra partnership non solo fornisce una visione interessante su varie discipline motoristiche, ma anche opinioni dei fan che possono aiutare una serie a crescere ed evolvere in un modo che piace ai fan vecchi e nuovi. Non vedo l'ora di eseguire il nostro prossimo sondaggio con Motorsport Network per portare alla luce opinioni più penetranti dalla nostra vasta base di fan del motorsport globale", ha detto Nigel Geach, Senior Vice President, Global Motorsport, Nielsen Sports.

I risultati del sondaggio sono stati rivelati in occasione del round di apertura della stagione 2022 della NTT INDYCAR SERIES oggi e hanno incluso le dimensioni e i dati demografici del pubblico di questo sport, la disposizione dei fan e gli atteggiamenti verso lo sport, la loro affinità per le gare INDYCAR, le squadre, i piloti, e il loro consumo di corse come pubblico remoto e dal vivo.

Altri risultati chiave del sondaggio globale sui fan della INDYCAR del 2022 includono:



Luoghi e gare

Le 5 gare più importanti per i fan sono: la 500 Miglia di Indianapolis, Long Beach, Road America, Laguna Seca e San Pietroburgo.

I fan della INDYCAR sono contenti del mix di piste (strada, strada e ovale) e credono che forniscano il miglior test del talento di un pilota, e sentono anche che lo sport è più sano ora rispetto a 3 anni fa, con il giusto equilibrio di sport e intrattenimento.

Per il futuro, i fan vorrebbero che la INDYCAR: Caratterizzare più fornitori in aree chiave della categoria Mantenere la Indy 500 come un evento a doppio punteggio Ridurre al minimo l'interferenza degli steward e lasciare che i piloti corrano Gestire i costi operativi del team e dare la priorità alle corse ravvicinate rispetto all'innovazione tecnica

I fan sono fortemente contrari a cambiare i format di gara e mostrano poco appetito per le modifiche alle qualifiche.

Top Team, Piloti e Gare

Quasi l'80% dei fan sostiene un certo numero di squadre e piloti.

I fan più giovani sotto i 24 anni sono più propensi a seguire un solo pilota.

I fan del Sud e Centro America e dell'Asia-Pacifico hanno più del doppio delle probabilità di seguire un pilota preferito.

Team Penske è stato votato come la squadra preferita in generale con il 19% dei voti, seguita da Andretti Autosport e Arrow McLaren SP, che erano legati al secondo posto, ciascuno con il 17% dei voti, per completare le prime 3 squadre.

Romain Grosjean è stato votato come il pilota INDYCAR più popolare del sondaggio, con il 32% dei fan che lo collocano nella loro Top 3 e quasi il 12% dei fan che lo classificano come loro pilota preferito. Pato O'Ward è stato secondo con un voto particolarmente alto da parte dei giovani fan e votato come numero uno dalle donne. Terzo è stato Helio Castroneves, seguito da Scott Dixon. Alexander Rossi è stato il miglior pilota statunitense, votato al quinto posto.

Le prime 5 gare più seguite sono la 500 miglia di Indianapolis (58,8%), Indianapolis Road Course (31,3%), Mid Ohio (19,0%), Road America (16,8%) e St. Petersburg (15,0%).

Risultati aggiuntivi

Per il sondaggio completo, potete scaricare il PDF https://f1-global-fan-survey.motorsport.com.

Per maggiori informazioni, contatta:

James Allen, Motorsport Network – jallen@motorsport.com

