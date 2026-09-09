L’ecosistema Korus si arricchisce di un nuovo e prezioso elemento con l’ingresso nel Gruppo di LeCont, storico marchio italiano produttore di pneumatici da competizione e specializzato nel settore del Karting.

Dopo la nascita nel 2017 ed i successivi ampliamenti, culminati nel 2025 con la creazione della divisione kart e il rebranding in Korus, il Gruppo prosegue il proprio percorso di crescita ed espansione attraverso l’acquisizione di uno dei principali brand produttori di pneumatici del panorama kart globale. La tradizione ed il prestigio del marchio LeCont rafforzano infatti un’offerta motorsport unica al mondo, capace di creare un ponte industriale e tecnologico senza pari tra il mondo del kart e quello delle ruote scoperte e coperte. Fornitore ufficiale dei FIA Karting World Championship KZ, KZ2 e KZ Masters,

LeCont rappresenta un’eccellenza italiana nella produzione di pneumatici ad alte prestazioni destinati al motorsport. Dal proprio HQ di Rovereto, all’interno di uno dei principali poli tecnologici europei dedicati al settore della gomma, l’azienda sviluppa e produce ogni anno oltre 500.000 pneumatici per kart, distribuiti sui circuiti e nei principali mercati internazionali.

Parallelamente, LeCont sta ampliando il proprio impegno nel settore delle competizioni automobilistiche, attraverso nuovi progetti e linee di prodotto dedicate. Grazie anche al ruolo e alla lungimiranza della Provincia Autonoma di Trento, che tramite l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Lavoro, Università e Ricerca ha sostenuto e favorito lo sviluppo e il consolidamento sul territorio di una realtà industriale d’Elite, LeCont ha acquisito nel 2019 parte degli storici stabilimenti Marangoni, oggi inseriti nel Polo Tecnologico della Gomma di Rovereto.

LeCont entra a far parte del gruppo Korus Foto di: Korus Group

Questo passaggio strategico ha consentito non solo di incrementarne ulteriormente la capacità produttiva, ma di consolidare il legame con un territorio caratterizzato da una lunga tradizione e da competenze specialistiche nel settore della gomma. Proprio nel segno della continuità del progetto industriale e del forte radicamento alla tradizione e al territorio, i fondatori Valter e Sergio Cont sono inoltre entrati a far parte dell’azionariato di Korus, seguendo il metodo consolidato nel corso degli anni che vede gli storici leader delle aziende al centro del progetto del Gruppo sia sul piano operativo che su quello finanziario.

L’attuale capacità produttiva di LeCont punta ora a crescere fino a circa 700.000 pneumatici all’anno, anche grazie allo sviluppo delle linee dedicate alle competizioni automobilistiche. Con una presenza consolidata in Europa, Asia, America e Australia, e grazie alla costante attenzione ai mercati strategici internazionali, LeCont è oggi riconosciuta tra i protagonisti del settore degli pneumatici da competizione, distinguendosi per qualità, innovazione tecnologica e costante ricerca delle prestazioni.

“L’ingresso di LeCont nel Gruppo Korus rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di sviluppo - hanno dichiarato Valter e Sergio Cont -. Abbiamo scelto di credere pienamente in questo progetto, non soltanto accompagnando LeCont all’interno di un Gruppo industriale di assoluto riferimento nel motorsport, ma diventando noi stessi tra i principali investitori di Korus. È una scelta che testimonia la nostra volontà di continuare a essere parte attiva di questo percorso e di contribuire, con l’esperienza maturata in tanti anni nel settore, alla crescita dell’intero Gruppo. LeCont porta in Korus la propria storia, il proprio know-how e una forte identità industriale italiana, trovando al tempo stesso nuove opportunità, competenze e risorse per accelerare il proprio sviluppo nel karting e nelle competizioni automobilistiche. Per noi significa dare continuità a quanto costruito fino ad oggi e, soprattutto, guardare con ancora maggiore ambizione al futuro".

“Quello di LeCont è un ingresso che abbiamo fortemente voluto e che ci rende particolarmente orgogliosi - ha dichiarato il CEO del gruppo Korus Giovanni Delfino -. La visione, l’esperienza ed il metodo sviluppati da Valter e Sergio Cont nel corso dei decenni di storia del brand rappresentano un importante valore aggiunto non solo in ambito kart, ma a 360° nello sviluppo dell’offerta motorsport del gruppo. Quella di LeCont è per Korus la quinta acquisizione in meno di un anno, tassello prezioso di una crescita ambiziosa, che ci vedrà presto protagonisti di nuovi, entusiasmanti, capitoli”. Con l’ingresso di LeCont, il Gruppo Korus riunisce oggi nove aziende italiane specializzate nel motorsport, capaci di portare ogni giorno passione, innovazione e competenze ingegneristiche sui circuiti di tutto il mondo: Tatuus Racing, ATM-Autotecnica Motori, Breda Racing, YCOM, Next Solution Technologies, Birelart, Kart Republic, IAME e LeCont.