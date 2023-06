Addio alla "signora dei motori": ci ha lasciato Mariella Mengozzi

Una brutta notizia, rattrista il mondo dell’auto e della cultura: la “signora dei motori”, come era soprannominata Mariella Mengozzi si è spenta questa mattina dopo una lunga malattia che non le ha dato scampo.

La direttrice del Museo dell'Auto di Torino aveva 60 anni ed è stata la prima donna a meritare la guida del museo: era entrata al Mauto nel 2018, dopo una selezione che aveva riguardato 58 candidati. Appassionata e molto competente del mondo automotive, Mariella ha contribuito ad allargare gli orizzonti del museo torinese in un ambito internazionale. E ha voluto continuare a collaborare fino all’ultimo, nonostante la malattia.

Romagnola di Forlì, si era laureata in giurisprudenza prima di conseguire a Bologna il master in gestione aziendale. Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo GFT di Torino, occupandosi prima di marketing e poi diventando Sales Manager per la linea di abbigliamento femminile Chiara Boni. È stato il trampolino di lancio verso come internazionali come Walt Disney, dove ha collaborato per otto anni in qualità di Licensing Manager e Retail Director.

Non è mancata la chiamata della Ferrari che l’ha voluta offrendole un ruolo nella pianificazione strategica: è rimasta a Maranello 12 anni meritandosi la direzione Museo Ferrari di Maranello, la parte più visibile della Business Unit "Maranello Experience”.

Fra le esperienze maturate ci sono stati due eventi celebrativi come il 50° Anniversario di Automobili Lamborghini e l’Ayrton Senna Tribute del 2014. Donna dinamica e gentile, con una certa classe innata, Mariella lascia un vuoto proprio nel momento in cui il Mauto stava cominciando la selezione per un nuovo direttore.