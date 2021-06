Formula 4: Bearman e Montoya in pole a Vallelunga

Quarta e quinta pole position stagionali per Oliver Bearman sul tracciato di Vallelunga. Il pilota inglese di Van Amersfoort Racing, leader della classifica, stacca il miglior tempo nelle prime qualifiche e fa segnare il secondo miglior tempo assoluto nelle due sessioni, conquistando anche la prima posizione per gara 3.

Prima pole position in carriera, invece, per Sebastian Montoya (Prema Powerteam) che è il più veloce nelle seconde qualifiche.

In qualifica 1, dietro a Bearman, è proprio il colombiano di Prema a conquistare la prima fila, precedendo l’inedito duo formato dal cinese Han Cenyu (Van Amersfort Racing) e dall'esordiente Charlie Wurz (Prema Powerteam). In terza fila scatteranno Tim Tramnitz (US Racing) e Joshua Durksen (Muecke Motorsport) davanti a Kirill Smal (Prema Powerteam) e Lorenzo Patrese (AKM Motorsport), secondo tra i rookie dietro a Wurz.

A chiudere la top 10 delle prime qualifiche sono Joshua Dufek (Van Amersfoort Racing) e Hamda Al Qubaisi (Prema Powerteam) che conferma i grandi progressi dopo il podio conquistato a Misano.

In qualifica 2 Sebastian Montoya ferma i cronometri in 1’33.564 e, quando manca 1’30’’ alla fine della sessione, l’uscita di pista di Markogiannis obbliga la direzione gara ad esporre la bandiera rossa senza possibilità di riprendere la sessione. Così il colombiano conquista la sua prima pole position in carriera davanti a Tramnitz e al terzetto Van Amersfoort Racing formato da Bearman, Dufek e Cenyu.

Sesto tempo per una scintillante Hamda Al Qubaisi che apre un terzetto tutto Prema Powerteam con Smal e Laursen che scatteranno in quarta fila. Il danese conquista, così, il miglior tempo tra i rookie davanti al suo compagno di squadra, Charlie Wurz, decimo alle spalle di Joshua Durksen.

Domani alle 9.00 il via di gara 1