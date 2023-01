Sebastian Montoya entra a far parte del Red Bull junior team

Carica lettore audio

Il figlio del sette volte vincitore in Formula 1, Juan Pablo Montoya, era in precedenza un atleta Red Bull, ma ora è diventato un membro a pieno titolo dell'academy.

Il consulente della Red Bull Racing, Helmut Marko, ha dichiarato in una recente intervista ad Auto Motor und Sport che Montoya salterà in Formula 3, ma non è ancora stata annunciata la sua squadra per questa stagione.

Tuttavia, nei prossimi due mesi parteciperà al campionato di Formula Regional Middle East con la Hitech.

Il 17enne ha partecipato al suo primo weekend di gara in F3 nel 2022 con il Campos Racing, ottenendo sette punti a Zandvoort, sostituendo l'infortunato Hunter Yeany.

Montoya ha partecipato ai test post-stagionali di Formula 3 di novembre a Jerez con la Hitech, insieme a Gabriele Minì, che è stato confermato nella formazione del team per il 2023.

In un post su Instagram, il figlio d'arte ha scritto: "Sono entusiasta di annunciare che ora faccio parte del Red Bull's Official Junior Team".

"L'anno scorso sono entrato a far parte degli atleti del marchio e ora lavoreremo insieme per l'obiettivo finale: la F1".

L'anno scorso Montoya si è classificato 13° nel Campionato Europeo di Formula Regional, correndo per la Prema, ed è arrivato settimo nel campionato asiatico di Formula Regional con la Mumbai Falcons India Racing.

Ha inoltre partecipato a diverse gare IMSA nella categoria LMP2: la 12 Ore di Sebring con suo padre, la Petit Le Mans e la Sei Ore del Glen.

#21 Dragon Speed USA Oreca 07 Gibson: Sebastian Montoya and Juan Pablo Montoya Photo by: JEP / Motorsport Images

Nel 2021, Montoya è arrivato quarto nella F4 italiana e nono nella F4 ADAC, sempre con la Prema.

Montoya è la terza aggiunta recente alla squadra junior della Red Bull, insieme al secondo classificato della F3 del 2022, Zane Maloney, e ad Enzo Fittipaldi. Maloney passerà in Formula 2 nella prossima stagione, mentre Fittipaldi si unirà a Carlin per la sua seconda stagione completa.

Il trio si aggiunge agli attuali juniores Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Isack Hadjar, Jak Crawford e Jonny Edgar.

Lawson, che si è classificato terzo in F2 nel 2022, passerà in Super Formula per la stagione 2023 dopo due stagioni in F2, mentre Iwasa rimarrà alla DAMS per la sua seconda stagione nella serie.

Hauger passa dalla Prema alla MP Motorsport, mentre Edgar passa dalla Trident alla MP per il suo secondo anno in F3. I piani di Hadjar e Crawford non sono ancora stati confermati, ma entrambi hanno partecipato ai test post-stagionali di F2 ad Abu Dhabi con la Hitech.