F4, Misano: Bearman resiste a Montoya e conquista Gara 2

La seconda gara del weekend di Misano ha visto Oliver Bearman conquistare in modo netto la vittoria. Il pilota del Van Amersfoort Racing ha condotto le operazioni dal primo all’ultimo giro, proiettandosi al comando sin dalla partenza per poi resistere con forza all’assalto di Sebastian Montoya nelle battute conclusive.

Il figlio d’arte, dopo aver avuto la meglio su Fornaroli a metà gara, ha cercato in ogni modo di indurre in errore Bearman, ma il portacolori del Van Amersfoort Racing non ha mai sbagliato nulla conquistando così un successo ampiamente meritato.

Ottima comunque la prova offerta da Montoya che in questa seconda stagione sta mostrando una crescita notevole, mentre Leonardo Fornaroli, dopo il successo di Gara 1, ha portato a casa un altro podio nonostante nulla abbia potuto fare contro uno scatenato pilota della Prema.

Ai piedi del podio ha chiuso Kiril Smal, ma il russo ha molto da recriminare. In partenza, infatti, ha fatto pattinare eccessivamente le ruote retrocedendo dalla quarta alla settima piazza ed è poi stato costretto ad una gara tutta all’attacco chiedendo però troppo alle sue Pirelli che nel finale non gli hanno consentito di andare all’assalto di Fornaroli.

Distanti dai primi hanno chiuso Bernier, quinto, e Meguetounif, sesto, mentre ben più accesa è stata la lotta per le restanti posizioni della top ten. Ad imporsi è stato Baptiste bravo a chiudere in ottava posizione davanti ad un Dufek autore di una ottima rimonta ed in grado di beffare Lorenzo Patrese nell’ultimo giro.

Sfortunata, infine, la Al Qubaisi. La portacolori del team Prema, già a podio in Gara 1, ha commesso un lungo alla curva del Carro finendo subito in ghiaia. Gara 3, che concluderà il secondo round stagionale, si correrà domani alle 12:25.