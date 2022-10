F4 | Kimi Antonelli si laurea campione in Gara 1 al Mugello

Carica lettore audio

È bastata la prima gara del weekend del Mugello ad Andrea Kimi Antonelli per chiudere matematicamente i giochi e conquistare il titolo 2022 della F4 italiana bissando così la vittoria ottenuta la scorsa settimana nella serie tedesca.

Il pilota della PREMA avrebbe potuto correre senza prendere troppi rischi grazie all’ampio vantaggio in classifica su Alex Dunne e Rafael Camara, ed invece ha messo in scena ancora una volta un vero e proprio dominio senza lasciare nulla agli avversari.

Il “cannibale” è scattato alla perfezione dalla pole mettendo subito un buon margine sull’irlandese della US Racing alle prese con un Ugo Ugochuwku molto aggressivo al via.

Tra Antonelli e Dunne è iniziata una lotta a distanza a suon di giri veloci, ma il duello tra il pilota del vivaio Mercedes e l’irlandese è stato neutralizzato quando al termine di Gara 1 mancavano 18 minuti a seguito del contatto multiplo avvenuto all’uscita dell’Arrabbiata 2 che ha visto coinvolti, tra gli altri, Maschio, Bhirombakdi e Koolen.

L’intervento dei commissari di pista ha richiesto molto tempo e quando la safety car è rientrata in pit lane mancavano soltanto 7 minuti al termine della gara.

Alla ripartenza Antonelli è stato semplicemente perfetto ed ha subito preso il largo sorprendendo Dunne che, ancora una volta, ha visto minaccioso negli specchietti Ugochuwku.

Kimi ha percorso gli ultimi giri con grande freddezza senza mai commettere alcuna sbavatura e quando è transitato sotto la bandiera a scacchi ha potuto celebrare non soltanto l’undicesimo successo stagionale, ma anche la vittoria del titolo di campione italiano e del titolo riservato ai rookies.

Per Antonelli la stagione 2022 è stata quella della definitiva esplosione dopo un avvio decisamente sfortunato. Nel round inaugurale di Imola, infatti, era stato bersagliato dalla sfortuna andando a punti soltanto in Gara 3.

Andrea Kimi Antonelli, Team Prema Photo by: acisportitalia.it

La rimonta è iniziata sin dal successivo appuntamento di Misano, quando Kimi ha ottenuto il primo successo stagionale in Gara 1, e da quel momento il talento bolognese ha fatto capire a suon di vittorie perché la Mercedes abbia deciso di puntare su di lui sin da giovanissimo.

“È stata una stagione incredibile e non sarei riuscito ad ottenere questi risultati senza il mio team, la mia famiglia ed i miei fans” ha dichiarato un entusiasta Antonelli a fine gara. “Sono davvero felice. Adesso penserò a festeggiare ma la testa è già sulle prossime gare di domani”.

Contro un Kimi così forte per Alex Dunne non c’è stato nulla da fare. L’irlandese, secondo sotto la bandiera a scacchi, ha confermato di essere una delle realtà più belle viste in questa stagione ed il test fatto nelle scorse settimane con FDA fa capire che a Maranello abbiano visto giusto su chi puntare.

Le fasi finali della gara sono state particolarmente intense. Al restart ad avere la peggio è stato Ugochuwku che non è riuscito a gestire al meglio la pressione di Stenshorne ed è retrocesso in quarta piazza per poi essere scavalcato nei giri conclusivi anche da Charlie Wurz e Rafael Camara e concludere così in sesta posizione.

Bravo anche Marcus Amand ad approfittare del ricompattamento del gruppo per beffare Taylor Barnard e chiudere in ottava piazza davanti all’inglese del PHM Racing ed a Brando Badoer.

Gara 2 andrà in scena domani mattina alle 9:55 e come sempre sarà trasmessa in streaming su Motorsport.com.