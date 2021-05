Monaco E-Prix: Da Costa firma una Super Pole tiratissima

António Félix Da Costa firma la Super Pole per il Monaco E-Prix di Formula E che si svolgerà sulle stradine del Principato oggi pomeriggio alle 16;05.

Il portoghese della DS Techeetah ha fermato il cronometro sull'1'31"317, avendo la meglio della Virgin-Audi di Robin Frijns per appena 0"012 in una battaglia serratissima che ha visto i primi quattro racchiusi in appena 0"059.

Di questi, la seconda fila della griglia è per Mitch Evans con la Jaguar e per l'altra DS Techeetah nelle mani di Jean-Éric Vergne.

La Top5 viene completata dalla BMW-Andretti condotta da Maximilian Günther, che però accusa un ritardo di oltre sette decimi dalla vetta.

Grave invece l'errore commesso da Nissan ed Oliver Rowland, il quale si è ritrovato con il semaforo rosso in fondo alla pit-lane. Il britannico è comunque sceso sul tracciato, ma i commissari gli hanno cancellato i tempi, dunque lo vedremo partire sesto.

Nick Cassidy scatterà invece settimo con l'altra monoposto Virgin, affiancato da Pascal Wehrlein, il migliore delle Porsche 99X.

La quinta fila è per la Mahindra di Alex Lynn e per la Venturi di Norman Nato, paradossalmente il più rapido delle vetture con powertrain Mercedes, pur essendo team clienti.

René Rast, alla prima uscita in carriera a Monte-Carlo, ottiene invece l'11° crono con la sua Audi, precedendo la Mahindra di Alexander Sims e la Nissan di Sébastien Buemi. Lo svizzero delude soprattutto perché ha avuto una seconda occasione di siglare un buon tempo nel Gruppo 4, essendo incappato nella bandiera rossa causata dal testacoda alla "Anthony Noghes" di Sérgio Sette Câmara.

Il portacolori della Dragon-Penske si è girato sbattendo con il posteriore proprio mentre sopraggiungevano Buemi e Tom Blomqvist, dunque ad entrambi è stata data la possibilità di effettuare un nuovo giro, che però non è stato sfruttato al meglio dai due, dato che anche il ragazzo della NIO 333 ha chiuso appena 21°.

Tornando alla classifica generale, la BMW-Andretti di Jake Dennis partirà dalla 14a casella dello schieramento, con dietro la deludentissima Mercedes di Stoffel Vandoorne. Ma meglio non è andato il suo compagno di squadra e leader di campionato, Nyck De Vries, autore della 23a prestazione, segno che la Stella è in grossa sofferenza nel Principato.

Male anche Sam Bird con la seconda Jaguar, 16° e davanti all'Audi di Lucas Di Grassi, alla Venturi di Edoardo Mortara e alla Porsche di André Lotterer.

Nico Müller (Dragon-Penske) è 20° e assieme alla NIO 333 di Oliver Turvey in 22a piazza completano lo schieramento, in coda al quale troviamo ovviamente Sette Câmara.