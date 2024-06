Liberty Global diventa l'azionista di maggioranza della Formula E

"La seconda area riguarda i luoghi in cui gareggiamo, dove portiamo il nostro spettacolo e come puntiamo ad attirare nuovo pubblico. Questa settimana abbiamo annunciato il nostro calendario 2024-25, che è il più lungo di sempre, e come fan del motorsport spero possiate apprezzare che ci sono alcune scelte iconiche ed audaci".

"Il terzo aspetto riguarda il 'rumore'. Lavorare con i talenti, il marketing, le PR, i social, l'attivazione digitale per far conoscere a più persone il campionato di cui siamo custodi e che ci ha portato a far crescere la nostra fanbase a quasi 400 milioni".

"Siamo sul punto di sbloccare questa crescita esponenziale. Per questo motivo, avere un investitore così convinto come Liberty Global che ci sostiene in un momento in cui stiamo aumentando la nostra presenza, stiamo investendo in tecnologia e stiamo investendo nella generazione di seguito è assolutamente fondamentale".

"Questo è un momento cruciale per la Formula E. Come ogni piattaforma sportiva, la Formula E ha bisogno di capitali e di convinzione", ha aggiunto Mike Fries, CEO di Liberty Global. "Siamo assolutamente intenzionati a fornire entrambe le cose in questo momento critico".